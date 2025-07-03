Сотни миллионов евро: пятёрка самых дорогих трансферов АПЛ в истории
Когда английские клубы выходят на трансферный рынок, они делают это как олигархи в казино: дерзко, шумно и с мешками денег. Каждый год рекорды рушатся, и вот уже в истории Премьер-лиги есть пятёрка игроков, которых купили более чем за 110 млн евро.
Флориан Вирц: новый дирижёр «Энфилда» за €150 млн
Одной из главных трансферных новостей лета стал переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль». За него отдали 125 млн евро, но с учетом бонусов ценник может увеличиться до 150 млн. Переход креативного полузащитника укрепил мерсисайдцев в статусе главных фаворитов АПЛ следующего сезона. Коэффициент на их победу в букмекерской конторе «Фонбет» составляет 1.88 (вероятность 59,13%), вторым идёт «Манчестер Сити» с кэфом 2.25, третий — «Арсенал» с 2.50. Если вы хотите посмотреть котировки на другие команды АПЛ, это можно сделать на сайте или в мобильном приложении «Фонбет»— регистрация для этого необязательна.
После победы в АПЛ клубу нужно было мощное усиление, и им стал Вирц. Это немецкий волшебник из «Байера», который два сезона феерил в Бундеслиге. Он видит поле, как будто играет в шахматы и думает на три хода вперёд. «Ливерпуль» делает ставку на интеллект и креатив, и Вирц — это билет в новую эру.
Моизес Кайседо: игрок, ради которого «Челси» перешёл черту
История Кайседо достойна экранизации на Netflix. «Ливерпуль» уже почти подписал его, но игрок передумал и решил перейти в «Челси». Лондонцы выложили €116 млн без учёта бонусов и получили футболиста, который прошёл путь от бедных улиц Кито до заголовков BBC.
В «Брайтоне» он был стержнем, в «Челси» стал символом новой эпохи. Да, Мойзес пока нестабилен, но у него огромный потенциал и железный характер. Руководство команды не без оснований надеется, что Кайседо может стать новым Нголо Канте и укрепит центр поля на много лет вперёд.
Энцо Фернандес: чемпион мира с ценником, как у частного острова
Когда Энцо поднял Кубок мира в 2022-м, было понятно: за него придётся выложить пару чемоданов денег. И «Челси» сделал всё, чтобы он оказался в Лондоне. €121 млн за аргентинца — сумма, от которой даже у шейхов отвисает челюсть. Энцо не шоумен, он управляет ритмом, отдаёт пасы из ниоткуда и обеспечивает «Челси» ту глубину, которой команде так не хватало. Да, его игра пока далека от того уровня, что он демонстрировал в «Бенфике». Но это был год адаптации и игрок не провалился, отыграв сезон достаточно стабильно.
Джек Грилиш: английская звезда и любитель пабов
Когда «Сити» отвалил €117,5 млн за хипстера из «Астон Виллы», многие не понимали, зачем он главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Но Грилиш — не просто эпатажный футболист, он икона стиля нашего времени. Его причёска в стиле Гаскойна, гетры ниже щиколотки и лихие проходы под аплодисменты — это уже история.
Первый сезон прошёл тускло, но потом Джек нашёл себя. Он не просто вписался в механизм Гвардиолы, а стал её важной шестерёнкой. Сезон с треблом, когда «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов, всё расставил на свои места. Потом у Грилиша всё пошло под откос, но назвать его трансфер провальным нельзя.
Деклан Райс: король центра поля за €116 млн
Когда «Арсенал» боролся за Райса, ставки были высоки. «Сити» до последнего участвовал в переговорах, «Челси» тоже пытался переманить центрального хавбека к себе. Но выиграли «канониры». И не пожалели. Райс — не мастер фееричных атак, хотя его штрафные в ворота «Реала» вошли во все хайлайты этого сезона.
Он выходит на поле бороться, закрывать центр поля, а участие в атаке — лишь дополнительная опция. Большинство его действий ускользает от объективов телекамер, но без них чемпионаты не выигрываются. «Арсенал» получил не просто игрока, это настоящего лидера команды на поле и в раздевалке.
Вывод: не в деньгах счастье, но без них не обойтись
Каждый из этих трансферов — отдельная история. Кто-то уже стал легендой, кто-то только ищет себя, а кто-то не оправдал ожиданий. Но ясно одно: английская Премьер-лига сегодня — это не просто футбол. Это рынок, война брендов и витрина амбиций. И если кто-то завтра заплатит €200 млн за нового гения, никто не удивится.