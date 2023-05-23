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Футбольные клубы «Милан» и «Интер» делят один стадион: до каких пор это будет?

Спорт
Стадион в Милане — одна из самых больших футбольных арен в Италии, вмещающая
более 80 000 зрителей. Легендарный «Сан-Сиро» (так называют болельщики «Милана») или
«Джузеппе Меацца» (для поклонников «Интера») — дом для двух старинных итальянских клубов.
Доказательством величия этих команд являются многочисленные национальные и международные трофеи. Не зря в чемпионате Италии по футболу «Милан» и «Интер» регулярно борются за самые высокие места в турнирной таблице.

Футбольные клубы «Милан» и «Интер» делят один стадион: до каких пор это будет?

Так происходит и в сезоне-2022/23. Развязка Серии А обещает быть интересной, ведь сразу несколько клубов стремятся попасть в четвёрку лучших команд Италии. Смотреть матчи чемпионата можно не только по ТВ, но и в приложениях букмекерских контор (БК). К примеру, софт БК «Фонбет» доступен к скачиванию на сайте Легалбет.

Как часто клубы играют друг с другом?

Миланское дерби — одно из самых исторических противостояний в мировом футболе. Оно известно как «Дерби делла Мадоннина» в честь статуи Девы Марии на вершине Дуомо.

Матч проходит как минимум два раза в год, поскольку обе команды выступают в Серии А, но часто в течение разных сезонов между двумя миланскими клубами бывают дополнительные встречи в Кубке и Суперкубке Италии и европейских соревнованиях.

Стоит отметить, что «Интер» и «Милан» никогда не проводят домашние игры в один и тот же день. Это делается для того, чтобы избежать столкновения матчей и болельщиков.

Как делится стадион?

«Сан-Сиро» уникален тем, что в нём есть три раздевалки. Одна для «Интера», другая для «Милана» и третья для выездной команды. В раздевалке чёрно-синих гораздо больше места, в то время как раздевалка красно-чёрных более компактна.

Есть один туннель для игроков с двумя разными выходами для команд хозяев и гостей. Также есть отдельные входы в раздевалки у миланских клубов.

Как делятся билеты в дерби?

Болельщики номинальных хозяев получают гораздо больше билетов, чем болельщики гостей. Поскольку в каждом сезоне проводится по крайней мере два миланских дерби, поклонники обоих клубов получают справедливое распределение билетов.

Владельцы сезонных абонементов имеют приоритетный доступ на подобные игры. Когда билеты появляются в продаже, члены клуба первыми получают возможность приобрести их.

Почему клубы делят один стадион?

Стадион изначально принадлежал «Милану», когда был построен в 1925 году. В то время «Интер» проводил домашние матчи на арене «Цивика» вместимостью 10 000 человек.

Однако с 1947-го обе команды делят «Сан-Сиро». Отсутствие подходящей альтернативы — одна из причин, по которой это происходит. Стадион легко доступен для обеих групп болельщиков, а клубы экономят на расходах на содержание и ремонт.

«Сан-Сиро» снесут?

В 2019 году и «Интер», и «Милан» объявили о намерении построить новый стадион на 60 000 мест на месте «Сан-Сиро».
Предполагалось, что новая арена будет готова к сезону-2022/23. Но нынешний мэр города попросил больше времени и подчеркнул, что стадион будет сохранён как минимум до зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.