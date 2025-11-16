16 ноября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:46 | 16 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
14:38 | 16 ноября
Активное долголетие: лысогорские пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой
14:36 | 16 ноября
11:08 | 16 ноября
11:02 | 16 ноября
17:24 | 15 ноября
13:25 | 15 ноября
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы

Общество
В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы


15 ноября 2025 года на территории Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Покровске состоялось мероприятие, приуроченное к Дню памяти подвига казаков при обороне Москвы 19 ноября 1941 года. Организатором выступило Саратовское региональное отделение Федерации рубки шашкой России под руководством Дмитрия Тишковца. Мероприятие прошло в рамках акции «Горжусь и помню».

В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы

Перед началом торжественной части был отслужен молебен, который возглавил священник Вячеслав Москалев. В церемонии приняли участие казаки из Саратова и Пензы, а также воспитанники казачьих классов муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ 43 им. В. Ф. Маргелова».

В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы

С приветственным словом обратился атаман Саратовского округа Волжского войска, участник специальной военной операции казачий полковник Андрей Фетисов. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах предков, особенно в условиях, когда историческая память часто подвергается искажению. Его речь была краткой, но содержательной, с акцентом на ответственность перед историей.

Перед началом спортивной части мероприятия выступил коллектив по сценической фланкировке казачьей шашкой «Стальные крылья». Их исполнение сочетало традиционные элементы казачьего боевого искусства с художественной подачей, сохраняя уважение к истории и технике. Выступление вызвало искреннее одобрение зрителей.

В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы

Мероприятие не носило соревновательного характера, а стало площадкой для передачи опыта старшего поколения молодёжи. Участники из Пензы прибыли по приглашению местного казачьего общества, что свидетельствует о развитии межрегионального взаимодействия в рамках сохранения казачьих традиций.

Организаторы подчеркнули, что акция проводится не как патриотический праздник, а как акт памяти – без флагов, без громких лозунгов, с упором на личную ответственность каждого за сохранение правды о прошлом. В завершение все участники почтили память павших минутой молчания.