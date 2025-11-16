В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы

просмотров: 85

15 ноября 2025 года на территории Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Покровске состоялось мероприятие, приуроченное к Дню памяти подвига казаков при обороне Москвы 19 ноября 1941 года. Организатором выступило Саратовское региональное отделение Федерации рубки шашкой России под руководством Дмитрия Тишковца. Мероприятие прошло в рамках акции «Горжусь и помню».Перед началом торжественной части был отслужен молебен, который возглавил священник Вячеслав Москалев. В церемонии приняли участие казаки из Саратова и Пензы, а также воспитанники казачьих классов муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ 43 им. В. Ф. Маргелова».С приветственным словом обратился атаман Саратовского округа Волжского войска, участник специальной военной операции казачий полковник Андрей Фетисов. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах предков, особенно в условиях, когда историческая память часто подвергается искажению. Его речь была краткой, но содержательной, с акцентом на ответственность перед историей.Перед началом спортивной части мероприятия выступил коллектив по сценической фланкировке казачьей шашкой «Стальные крылья». Их исполнение сочетало традиционные элементы казачьего боевого искусства с художественной подачей, сохраняя уважение к истории и технике. Выступление вызвало искреннее одобрение зрителей.Мероприятие не носило соревновательного характера, а стало площадкой для передачи опыта старшего поколения молодёжи. Участники из Пензы прибыли по приглашению местного казачьего общества, что свидетельствует о развитии межрегионального взаимодействия в рамках сохранения казачьих традиций.Организаторы подчеркнули, что акция проводится не как патриотический праздник, а как акт памяти – без флагов, без громких лозунгов, с упором на личную ответственность каждого за сохранение правды о прошлом. В завершение все участники почтили память павших минутой молчания.