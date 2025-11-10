10 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»

Общество
В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»


С 6 по 8 ноября 2025 года в Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина состоялся VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». География участников охватывала территории от Краснодара до Калининграда, что подчеркнуло всероссийский масштаб мероприятия и растущий интерес к экологическим инициативам на уровне регионов.

В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»

Одним из ключевых событий деловой программы форума стала панельная сессия «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов». На площадке собрались преподаватели саратовских вузов, сотрудники ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» (СОИРО), представители общественных организаций и педагоги общеобразовательных учреждений.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась заместитель директора Института урбанистики, архитектуры и строительства (УРБАС) СГТУ по научной работе З.А. Симонова. Она поблагодарила Е.В. Акифьеву и педагогов Саратовской области за активное участие в совместных с вузом экологических проектах и особо отметила вклад МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» в реализацию уникальной инициативы «Экологические традиции казачества».

В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»

Этот проект уже более десяти лет успешно реализуется педагогами и учащимися казачьей школы при поддержке атамана Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисова и старшего методиста кафедры естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО» Е.В. Акифьевой. Согласно федеральному законодательству, казачество несёт дополнительную ответственность за охрану окружающей среды, и казаки Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества не только выполняют эту миссию, но и передают экологическую культуру подрастающему поколению.

В школе № 43 действует «Казачья застава» – волонтёрское объединение, зарегистрированное на платформе «Добро.ру». Участники заставы принимали участие в очистке берегов Волги, одержали победу на Областном слёте школьных лесничеств, создали виртуальный отдел школьной музейной комнаты, посвящённый особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Саратовской области, под названием «Экологической тропой к Казачьему острову». Кроме того, школьники разработали авторский маршрут «Эко-тропа по Кумысной поляне» в рамках работы Детского экскурсионного бюро 64, что стало ярким примером сочетания патриотического и экологического воспитания.

В Саратове прошёл VII Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»

Форум «Экологический форсайт» в очередной раз продемонстрировал, что устойчивое будущее начинается с просвещения, вовлечения и преемственности поколений, особенно там, где исторические традиции встречаются с современными вызовами.