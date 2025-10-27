Энгельсские туристы посетили Саратовский областной музей краеведения

просмотров: 106

В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района активно развивается социальный туризм.Так, получатели социальных услуг из поселка Бурный посетили Саратовский краеведческий музей.«Саратовский областной музей краеведения – один из старейших в Поволжье. Музейное собрание насчитывает более 450 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется», - рассказали туристы после возвращения.Поездка оставила у участников положительные впечатления и вдохновила на дальнейшее участие в выездных мероприятиях.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».