Энгельсские туристы посетили Саратовский областной музей краеведения

Энгельсские туристы посетили Саратовский областной музей краеведения


В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района активно развивается социальный туризм.

Так, получатели социальных услуг из поселка Бурный посетили Саратовский краеведческий музей.

«Саратовский областной музей краеведения – один из старейших в Поволжье. Музейное собрание насчитывает более 450 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется», - рассказали туристы после возвращения.

Поездка оставила у участников положительные впечатления и вдохновила на дальнейшее участие в выездных мероприятиях.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».