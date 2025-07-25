25 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:58 | 25 июля
Трагедия на Блинова: уже известно о шести погибших
18:56 | 25 июля
Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем
18:22 | 25 июля
Двое бойцов СВО из саратовского полка ликвидировали 12 диверсантов
16:30 | 25 июля
В Саратове чествовали лучших представителей журналистского сообщества региона
16:22 | 25 июля
В Екатериновской районной больнице введён в эксплуатацию новый цифровой рентгеновский аппарат
15:30 | 25 июля
Лучшие представители торговой отрасли Саратовской области удостоены государственных наград
14:39 | 25 июля
Руководитель ФАДН Игорь Баринов и всероссийский атаман Виталий Кузнецов посетили расположение казачьего батальона БАРС-15 «Ермак» и наградили отличившихся бойцов
12:33 | 25 июля
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание
11:10 | 25 июля
Ветеран СВО поддержал идею возрождения практики военно-прикладной подготовки
20:30 | 24 июля
Официальный пляж в Ровном доступен для отдыха
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем

Общество
Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем


Командир отряда специального назначения, начальник службы БПЛА Алексей Деянков (позывной «Шмель») рассказал журналистам о жизни «за ленточкой».

Боец отметил особенности добровольцев и мобилизованных. Он считает, что первые более мотивированы, так как осознают цели своего участия в СВО. В то же время мобилизованные наравне с ними рискуют жизнью, выполняя боевые задачи.

Деянков добавил, что в его подразделении есть практика заключения контрактов на длительный срок. По его мнению, это говорит о высокой степени патриотизма бойцов.

Военнослужащий также коснулся темы отношения мирных жителей к специальной военной операции. Он заметил, что не все еще понимают, что война ближе, чем может казаться.

«Я понимаю подобное отношение, ведь привычно думать, что беда обойдет стороной. Однако мы столкнулись с новым уровнем фашизма, который, несмотря на кажущуюся банальность этого слова, представляет собой именно фашизм в его наиболее отвратительной форме - терроризме. Даже Великая Отечественная война не знала такого количества терактов и варварских действий, когда безжалостно уничтожали людей. В тылу сейчас происходят диверсии и злодеяния, которые мы не в состоянии контролировать. Поэтому я считаю, что сплочение необходимо не только на фронте, но и в тылу», - заключил Алексей Деянков.


Источник фото: Саратов24.