Командир отряда специального назначения: Война ближе, чем мы думаем

просмотров: 98

Командир отряда специального назначения, начальник службы БПЛА Алексей Деянков (позывной «Шмель») рассказал журналистам о жизни «за ленточкой».Боец отметил особенности добровольцев и мобилизованных. Он считает, что первые более мотивированы, так как осознают цели своего участия в СВО. В то же время мобилизованные наравне с ними рискуют жизнью, выполняя боевые задачи.Деянков добавил, что в его подразделении есть практика заключения контрактов на длительный срок. По его мнению, это говорит о высокой степени патриотизма бойцов.Военнослужащий также коснулся темы отношения мирных жителей к специальной военной операции. Он заметил, что не все еще понимают, что война ближе, чем может казаться.«Я понимаю подобное отношение, ведь привычно думать, что беда обойдет стороной. Однако мы столкнулись с новым уровнем фашизма, который, несмотря на кажущуюся банальность этого слова, представляет собой именно фашизм в его наиболее отвратительной форме - терроризме. Даже Великая Отечественная война не знала такого количества терактов и варварских действий, когда безжалостно уничтожали людей. В тылу сейчас происходят диверсии и злодеяния, которые мы не в состоянии контролировать. Поэтому я считаю, что сплочение необходимо не только на фронте, но и в тылу», - заключил Алексей Деянков.Источник фото: Саратов24.