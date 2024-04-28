Ветераны боевых действий присоединились к Всероссийскому субботнику

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Сегодня, 27 апреля, в Ленинском районе Саратова прошел субботник у памятника воинам-интернационалистам на 3-й Дачной. Данный субботник организовал председатель правления саратовского отделения "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Равиль Насыров.В рамках Всероссийского субботника ветераны убрали мусор и облагородили территорию рядом с мемориалом.Участвовали в уборке мусора возле памятника - участники боевых действий в Афганистане Баранов Владимир и Ирина Алькова, заместитель руководителя первичного отделения "Боевого братства" Ленинского района Фарит Хасанш