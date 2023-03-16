«Жизнь и математика в потоке времени»: жизнь одного ученого – судьба целого поколения
Спустя 30 лет после трагической гибели Математика и Гражданина профессора Юрия Ивановича Максимова увидел свет проект его памяти «Жизнь и математика в потоке времени»: книга и одноименный сайт.
Юрий Иванович Максимов был математиком высочайшего уровня, крупным специалистом в области системного анализа проблем развития газовой промышленности и разработки экономико-математических моделей. Активное «вхождение» математических методов в экономику в 60-70-ые гг прошлого столетия было обусловлено той научно-технической революцией, которая охватила весь мир. Особо значимым было применение математики для разработки наиболее рациональных подходов к освоению уникальных нефтегазовых ресурсов Западной Сибири. Поиск и разведка углеводородов шли рука об руку с созданием направлений эффективного использования потенциала уникальных месторождений – таких, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское.
Вопросы системного подхода к их обустройству и последующему транспорту и переработке добываемых углеводородов были чрезвычайно важны и значимы. Их решение выходило далеко за рамки чисто технического проектирования – необходимо было учитывать исторические и культурные особенности, а также возможную динамику экономического развития обширных территорий нашей страны в целом. Это обстоятельство требовало наличия не только высочайшей профессиональной математической квалификации, но и понимания и видения долгосрочного тренда развития экономики страны, а также роли и значения нефтегазовых ресурсов в ее настоящем и, тем более, будущем. К числу тех пассионариев, которые активно включились в данную работу принадлежал и профессор Ю.И. Максимов.
Вполне закономерно, что результаты столь всеобъемлющей научной деятельности профессора Ю.И. Максимова были использованы не только при проектировании и эксплуатации магистральных газопроводов Сибири, но и при разработке сценариев будущего развития газодобывающих регионов, таких, как Тюменская область, а также при формировании современных подходов к долгосрочному планированию и прогнозированию топливно-энергетического комплекса страны с учетом роли и значения все возрастающих факторов неопределенности. По определению работавших с Ю.И. Максимовым коллег, его вклад поставил его не только в число ведущих прикладных математиков в СССР в данной области, но и в число ведущих системных аналитиков путей и направлений будущего развития экономики страны в целом. Не случайно, что Ю.И. Максимов оказал влияние на научный путь многих исследователей.
Юрий Иванович был человеком своей эпохи, и в его судьбе нашли отражение все перипетии того времени, в котором он жил и научные проблемы, которые стояли перед обществом. Судьба Юрия Ивановича – это судьба целого поколения исследователей, талантливых и пассионарных людей, которые пришли в нефтегазовую отрасль в период ее сверхбурного роста.
Книга «Жизнь и математика в потоке времени» содержит рассказ о судьбе и научной деятельности Юрия Ивановича Максимова и приурочена к 85-летию со дня его рождения. Название книги не случайно: Ю.И. Максимов жил и работал в потоке дел и событий своего времени. Используя свой талант и опираясь на систему взаимосвязанных жизненных целей, он был по-настоящему увлечен своим делом, хотел принести неоценимую пользу нашему обществу.
Книга включает избранные научные работы Ю. И. Максимова, воспоминания коллег, соратников и семьи. Над созданием книги работали его ученики, аспиранты, коллеги и соратники, в настоящее время достигшие значительных результатов в научной, научно-прикладной и педагогической деятельности, включая академика РАН В.А. Крюкова, Лауреата Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года – 2022», Директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. «Юрий Иванович был, прежде всего, очень образованным и творческим человеком. Как руководитель был далек от мелочной опеки и широко смотрел на мир. Он много читал и смотрел на те вопросы, которыми занимался, через призму математики и культуры» вспоминает академик В.А. Крюков.
Юрий Иванович жил в потоке своего времени, и даже его смерть явилась отражением того неспокойного периода. Много событий свершалось в ту бурную эпоху, много нелепых, загадочных, нераскрытых смертей, и по словам его соратника д.т.н. профессора В.И. Зоркальцева «даже такой деликатный неконфликтный человек, как Юрий Иванович Максимов, не избежал этой участи». Скоропостижная смерть Ю.И. Максимова потрясла очень многих.
Всего было опубликовано свыше 250 научных работ Ю.И. Максимова, включая монографии, статьи и публикации. На сайте памяти Ю.И. Максимова: yuri-maximov.ru можно ознакомиться с научными работами, посмотреть видеопрезентацию и прочитать (скачать) саму книгу.