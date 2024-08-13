Светлана Вищунова: Микроскоп в стоматологии - шанс на спасение зуба
Современная стоматология стремительно развивается, постоянно вводятся в практику новые технологии и методы, которые значительно улучшают качество лечения. Одним из таких прорывных достижений стало внедрение операционного микроскопа, который открыл новые горизонты в диагностике и лечении стоматологических заболеваний. Применение микроскопа повышает точность и эффективность лечения, что позволяет стоматологам спасать зубы пациентов даже с сильными поражениями.
В мире современной стоматологии операционный микроскоп стал настоящим открытием. Мы пообщались с главным врачом стоматологической клиники «Винир», врачом-стоматологом терапевтом Светланой Александровной Вищуновой, чтобы узнать, как использование микроскопа меняет подход к лечению и какие преимущества для пациента приносит его использование.
-Светлана Александровна, расскажите, пожалуйста, о практике применения микроскопа в стоматологии и почему стоит выбирать именно те клиники, где врачи используют микроскоп в своей работе?
-Лечение зубов под микроскопом — это применение операционного микроскопа для диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Микроскоп дает нам возможность детально рассмотреть анатомию зуба и корневых каналов, выявляя проблемы, которые могут быть незаметны при обычном осмотре.
Это включает в себя нестандартные формы каналов, скрытые ответвления и остатки старых пломб. Даже при несложном терапевтическом лечении это даёт много плюсов. Микроскоп при лечении кариеса позволяет полностью убрать кариозное разрушение, не затронув при этом здоровые ткани зуба.
-Использование микроскопа в практике повышает шансы на спасение зуба?
-«Спасти, нельзя удалить!” - именно тут мы ставим запятую в нашей стоматологии «Винир» и, если есть возможность, мы её используем. Такая точность в диагностике и лечении значительно снижает риск осложнений, повышает вероятность успешного исхода лечения и, что немаловажно, позволяет сохранить зуб, который в противном случае мог бы быть удален.
Множество пациентов приходят к нам с убеждением, что их зубы безнадежны. Однако, применяя микроскоп, мы часто находим решение, которое позволяет сохранить зуб. Также микроскоп помогает не пропустить нюансы, которые при использовании традиционных методов диагностики могли быть незаметны. Например, в процессе лечения корневых каналов бывает возникают ситуации, когда обнаруживаются дополнительные каналы или аномалии. Кроме того, микроскоп позволяет рассмотреть зубную эмаль и дентин в многократном увеличении, что помогает в ранней диагностике кариеса и его осложнений, и дает возможность начать лечение на самых ранних стадиях, что крайне важно для успешного исхода.
- Что стало решающим фактором, благодаря которому в клинике «Винир» пришли к решению применять микроскоп в терапевтическом лечении?
-Точность — это ключ к успеху. И именно использование микроскопа даёт эту точность. Использование данного оборудования позволяет максимально точно проводить вмешательства в зубе, сохраняя здоровые ткани и создавая правильную анатомическую форму зуба. Под увеличением идет обработка корневых каналов, я могу контролировать качество лечения, необходимость повторной обработки их. Также с помощью микроскопа можно увидеть фрагменты инструментов и извлечь их. Поэтому умение использовать микроскоп и глубокие знания и понимание анатомии зуба позволяют вернуть пациентам качество жизни.
Использование микроскопа требует от стоматолога не только технических навыков, но и глубокого понимания физиологии зубочелюстной системы. Только постоянное обучение и обмен опытом с коллегами помогают быть в курсе последних достижений и технологий.
-Правда ли, что во время применения операционного микроскопа осуществляется видеозапись?
-Да, это так. Мы ведем запись во время процедуры для того, чтобы лучше анализировать проводимое лечение и делиться опытом с коллегами. Это также позволяет пациентам увидеть процесс лечения и повышает их доверие к врачу.
Видео полезно и для коллег-стоматологов, так как они могут пересматривать процедуры, анализировать сложные случаи и совершенствовать свои навыки. Сейчас, в эпоху цифровых технологий, важно не только видеть, но и учиться на своих действиях.
Использование микроскопа в стоматологии — это не просто технологический тренд, а реальная возможность повышения качества стоматологической помощи. Этот инструмент позволяет стоматологам более точно диагностировать заболевания, уверенно справляться с сложными случаями и обеспечивать сохранение зубов, которые традиционно считались безнадежными.
Пациенты получают не только качественное лечение, но и уверенность в том, что забота о их здоровье основана на самых эффективных методах и современном оборудовании. В целом, применение микроскопа в стоматологии открывает новые горизонты, способствуя созданию более безопасной практики, направленной на обеспечение здоровья и комфорта каждого пациента.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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