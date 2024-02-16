Посетителей выставки – форума «Россия» на ВДНХ приглашают создать шарж вместе с карикатуристом Александром Дьяковым

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Речь пойдет об уникальном памятнике природы – национальном парке «Хвалынский» и об оздоровительном центре «Пещера монаха». Пройдет и презентация любимых саратовцами мест отдыха: горнолыжного курорта «Хвалынь» и парк – отеля «Хвалынский».Любителей живописи познакомят с миром творчества известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, родившегося и выросшего в Хвалынске.Посетителей выставки также приглашают поучаствовать в создании шаржей вместе с известным саратовским художником-карикатуристом Александром Дьяковым.