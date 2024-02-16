Посетителей выставки – форума «Россия» на ВДНХ приглашают создать шарж вместе с карикатуристом Александром Дьяковым
17 – 18 февраля Хвалынский район представит свою тематическую площадку на международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ, на которой в формате интерактивных викторин и мастер – классов гостям расскажут о туристической привлекательности района и о тайнах природы этого живописного уголка Саратовской области.
Речь пойдет об уникальном памятнике природы – национальном парке «Хвалынский» и об оздоровительном центре «Пещера монаха». Пройдет и презентация любимых саратовцами мест отдыха: горнолыжного курорта «Хвалынь» и парк – отеля «Хвалынский».
Любителей живописи познакомят с миром творчества известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, родившегося и выросшего в Хвалынске.
Посетителей выставки также приглашают поучаствовать в создании шаржей вместе с известным саратовским художником-карикатуристом Александром Дьяковым.
Речь пойдет об уникальном памятнике природы – национальном парке «Хвалынский» и об оздоровительном центре «Пещера монаха». Пройдет и презентация любимых саратовцами мест отдыха: горнолыжного курорта «Хвалынь» и парк – отеля «Хвалынский».
Любителей живописи познакомят с миром творчества известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, родившегося и выросшего в Хвалынске.
Посетителей выставки также приглашают поучаствовать в создании шаржей вместе с известным саратовским художником-карикатуристом Александром Дьяковым.