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Посетителей выставки – форума «Россия» на ВДНХ приглашают создать шарж вместе с карикатуристом Александром Дьяковым

Известный собеседник
17 – 18 февраля Хвалынский район представит свою тематическую площадку на международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ, на которой в формате интерактивных викторин и мастер – классов гостям расскажут о туристической привлекательности района и о тайнах природы этого живописного уголка Саратовской области.



Речь пойдет об уникальном памятнике природы – национальном парке «Хвалынский» и об оздоровительном центре «Пещера монаха». Пройдет и презентация любимых саратовцами мест отдыха: горнолыжного курорта «Хвалынь» и парк – отеля «Хвалынский».

Любителей живописи познакомят с миром творчества известного художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, родившегося и выросшего в Хвалынске.

Посетителей выставки также приглашают поучаствовать в создании шаржей вместе с известным саратовским художником-карикатуристом Александром Дьяковым.