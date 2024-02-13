Студентам колледжа рассказали о выдающемся командарме

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12 февраля 2024 года Председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области, Руководитель Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов провел урок Мужества с учащимися Саратовского областного педагогического колледжа. Мероприятие прошло в рамках недели, посвященной 35-летию со дня окончания выполнения боевых задач 40-й Армией в Афганистане.Студентам колледжа рассказали о мужестве и героизме советских солдат и наших почетных Земляках — Героях СССР. Сергей Климентьевич провел аналогию с нашим сегодняшним временем, где подчеркнул: «Опять Россия ведет войну с коллективным западом и от каждого из нас в тылу зависит Победа на фронте».В ходе мероприятия Сергей Авезниязов ответил на большое количество вопросов, а самые интересные из них были вознаграждены символическими подарками с символикой ветеранской организации и СВО. Также библиотеке колледжа были переданы книги, посвященные Афганистану и выдающемуся советскому командарму Борису Всеволодовичу Громову.