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101 молодой специалист предприятий обратился за выплатой в Саратовской области

Известный собеседник
101 молодой специалист предприятий обратился за выплатой в Саратовской области


На выплаты молодым специалистам предприятий в Саратовской области дополнительно выделено 15 млн рублей. Изменения внесены в региональный бюджет.

За новой мерой поддержки обратился 101 специалист. 74 из них в сумме перечислено свыше 24,5 млн рублей.

Выплаты для работников промкомплекса были введены в 2023 году при поддержке губернатора Романа Бусаргина. В течение года со дня выдачи диплома о соответствующем образовании начинающие инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и инженеры-программисты могут получить по 350 тысяч рублей, токари и фрезеровщики по 200 тысяч. С этого года выплаты расширены на молодых специалистов с учеными степенями - кандидатов и докторов наук.

Заявления принимают в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области. Вопросы о выплатах можно задать специалистам минпромэнерго онлайн - через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»: виджеты на сайте (https://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/) минпромэнерго и страничке ВКонтакте (https://vk.com/minprom64).