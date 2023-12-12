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Саратовские школьники узнали о принципах работы облачных сервисов

Известный собеседник
Для школьников области с 1 по 11 классы продолжают проходить Уроки цифры в рамках нацпрограммы Президента России Владимира Путина «Цифровая экономика РФ».


Темой третьего в этом учебном году цифрового урока стали «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Практическая часть урока была подготовлена компанией Яндекс. Занятие на тренажерах было построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка, в котором популяцию снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

На практической части ребята попробовали себя в роли исследователей и научились создавать систему, которая помогает искать пропавшего барса. При помощи тренажеров ребята увидели, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Текущий урок прошли более 1900 саратовских школьников.

«Это уже седьмой Урок цифры, который мы проводим для школьников области в 2023 году. Возможно, они помогут кому-то из ребят определиться с будущей профессией. Материалы занятий подготовлены экспертами и всегда представляются в интерактивной увлекательной форме, что вызывает интерес у детей и позволяет рассказать доступным языком, что такое цифровой мир и как с ним связан современный человек», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Проект «Урок цифры» запущен Минцифры России совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» для повышения уровня цифровых навыков и знаний учеников, а также их ранней профориентации.