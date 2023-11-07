Сотрудники ГЖИ выявили нарушения в действиях газоснабжающей организации

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По обращению жительницы села Красный Партизан Энгельсского района была проведена совместная проверка ресурсоснабжающих организаций в части соблюдения требований при определении размера платы за коммунальные услуги. Представители прокуратуры Энгельса и Государственной жилищной инспекции области также проверили соблюдение обязательных действий газораспределительной организацией, ограничившей поставку газоснабжения ввиду задолженности.Напомним, что обязанность по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги определена Жилищным кодексом РФ. «В случае, если потребитель в течение двух месяцев не оплачивает газоснабжение, поставщик газа вправе приостановить подачу коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом абонента. Не менее чем за 20 дней до приостановления исполнения договора поставщик газа обязан направить потребителю уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении). В письме абонента извещают о предстоящем ограничении поставки газа с указанием причин», - сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Томашенцев.В ходе оценке соблюдения обязательных требований при ограничении поставки газа представителями надзорных ведомств установлено, что по состоянию на 1 марта у потребителя сформировалась задолженность в размере более 8 тысяч рублей. Ресурсоснабжающей организацией 21 марта было направлено уведомление об отключении услуги, однако согласно реестру отправки почтовой корреспонденции, потребитель получил уведомление только 31 марта. На момент получения уведомления задолженность на лицевом счете была погашена потребителем, поэтому оснований для отключения газоснабжения не имелось. После чего по состоянию на 1 мая у потребителя вновь сформировалась задолженность за услугу в размере более 5 тысяч рублей, но повторного уведомления жительница уже не получила. Газоснабжающая организация без уведомления приостановила подачу коммунальной услуги.Факт выявленного нарушения при ограничении коммунальной услуги зафиксирован в акте совместной проверки прокуратуры и жилищной инспекции. Документ направлен в областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.