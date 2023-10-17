Стартовала профильная смена нового Центра одаренных детей «Галактика 64»

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Центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе Инженерного лицея. В нем проходит обучение по нескольким направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт», где обучаются дети старше 10 лет со всех районов области. Одарённые школьники занимаются с лучшими педагогами и проживают в центре, как в детском лагере.Там есть не только кровати и места для хранения личных вещей, но и письменный стол для каждого ученика, за которым будет удобно выполнять задания педагогов-наставников. Кроме того, предусмотрено заочное и дистанционное образование. Всего в региональном центре обучение могут проходить 300 детей. В настоящее время в региональном центре «Галактика 64» проходят обучение 87 детей. Обучение проводится сменами длительностью от 10 до 14 дней.Преподаватели, которые начали работать с одаренными детьми в стенах «Галактики», рассказали о потенциале оборудования, закупленного для центра: автоматическая метеорологическая станция; аппаратно-программный комплекс «Планум» для отслеживания движения воздушных масс и наблюдения за спутниками, лаборатории виртуальной реальности, графического дизайна и мультипликации; климатическая камера, которая моделирует и поддерживает климатические параметры для создания оптимальных условий при выращивании и культивировании растений и других организмов. Это уникальное оборудование, аналогов которого в области еще не использовали в обучающих программах.Сейчас ребята активно осваивают современные методы генетики, молекулярной и клеточной биологии, учатся выделять и анализировать ДНК, выращивать ценные сельскохозяйственные культуры, отслеживать движение искусственных метеорологических спутников Земли. Для школьников, обучающихся по направлению «Искусство», подготовлены хореографический класс, музыкальный кабинет с новыми инструментами, студии и оборудование для занятий живописью.