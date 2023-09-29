Российское общество «Знание» открывает двери театров по всей стране для молодежи

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Для театров и лекторов участие в акции — возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию и приобщить подрастающее поколение к традициям отечественного театрального дела.В течение двух с половиной месяцев состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Акция охватит около 100 театров России, в качестве площадок также будут задействованы Дома культуры, музеи и креативные пространства.Мероприятия в рамках акции Знание.Театр пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.В этом году одной из особенностей акции Знание.Театр станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусства на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Мероприятия пройдут при поддержке московского Театра на Бронной и ведущих театральных учебных заведений страны.Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийского центра художественного творчества.