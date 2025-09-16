16 сентября 2025 ВТОРНИК
18:25 | 15 сентября
Неравнодушные саратовцы выступают за скорейшее начало строительства новой школы
18:24 | 15 сентября
Памятник Боголюбову станет гордостью музейного квартала в Саратове
18:00 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Зеленая премия»
17:00 | 15 сентября
На Саратовском ипподроме разыграны призы среди рысистых пород лошадей и установлен рекорд
16:30 | 15 сентября
Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» открылся в Саратовской области
15:58 | 15 сентября
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
15:30 | 15 сентября
Калининские получатели услуг совершили социальный инклюзивный поход «Вместе за
14:05 | 15 сентября
В Саратовской области прошли Чемпионат и Первенство по кудо, посвящённые памяти погибших казаков
14:00 | 15 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
13:35 | 15 сентября
Ирина Колесникова поздравила бойца из Энгельса с медалью Cуворова
Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства

Новости ЖКХ / Новости
Судебная практика последних лет демонстрирует устойчивую тенденцию: ресурсоснабжающие организации всё чаще обращаются в арбитражные суды с требованиями о привлечении руководителей УО к субсидиарной ответственности.

Речь идёт о применении механизма субсидиарной ответственности – когда физическое лицо (директор, учредитель) несёт ответственность по обязательствам компании, если его действия (или бездействие) привели к её неплатёжеспособности.

1. Банкротство юридического лица не освобождает от ответственности.  

2. Смена руководства или состава учредителей – не является основанием для прекращения претензий. Каждый из них несёт ответственность за свой период управления. 

3. Ссылка на решения общего собрания собственников – не снимает персональную юридическую ответственность.

Пример из практики:

В одном из дел в Саратовской области суд взыскал с бывшего директора УО более 4 млн рублей – именно столько компания задолжала поставщику тепла. При этом сама УО была ликвидирована в рамках банкротства. Суд установил, что руководитель знал о критическом финансовом состоянии организации, но не предпринял мер – ни реструктуризации, ни своевременного обращения в арбитраж. Личный автомобиль руководителя был арестован в счёт погашения долга.

По словам юрисконсульта Союза управляющих организаций Саратовской области Татьяны Тимаковой, «суды рассматривают не только умышленные действия, но и так называемые «неразумные решения» – отсутствие должной осмотрительности, неполную проверку контрагентов, игнорирование рисков».

!Опасность:
- умышленное неисполнение обязательств общества,
-неуплата предусмотренных законодательством платежей, налогов и сборов,
-повлекшее убытки для юридического лица, в том числе штрафы и пени.

Тенденция подчёркивает: формальный статус юридического лица больше не гарантирует «ограниченной» ответственности — если действия руководства сочтут неосторожными или недобросовестными.