Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства

просмотров: 168

Речь идёт о применении механизма субсидиарной ответственности – когда физическое лицо (директор, учредитель) несёт ответственность по обязательствам компании, если его действия (или бездействие) привели к её неплатёжеспособности.1. Банкротство юридического лица не освобождает от ответственности.2. Смена руководства или состава учредителей – не является основанием для прекращения претензий. Каждый из них несёт ответственность за свой период управления.3. Ссылка на решения общего собрания собственников – не снимает персональную юридическую ответственность.В одном из дел в Саратовской области суд взыскал с бывшего директора УО более 4 млн рублей – именно столько компания задолжала поставщику тепла. При этом сама УО была ликвидирована в рамках банкротства. Суд установил, что руководитель знал о критическом финансовом состоянии организации, но не предпринял мер – ни реструктуризации, ни своевременного обращения в арбитраж. Личный автомобиль руководителя был арестован в счёт погашения долга.По словам, «суды рассматривают не только умышленные действия, но и так называемые «неразумные решения» – отсутствие должной осмотрительности, неполную проверку контрагентов, игнорирование рисков».- умышленное неисполнение обязательств общества,-неуплата предусмотренных законодательством платежей, налогов и сборов,-повлекшее убытки для юридического лица, в том числе штрафы и пени.Тенденция подчёркивает: формальный статус юридического лица больше не гарантирует «ограниченной» ответственности — если действия руководства сочтут неосторожными или недобросовестными.