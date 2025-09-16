Руководители управляющих организаций несут личную ответственность по долгам компании – в случае её банкротства
Судебная практика последних лет демонстрирует устойчивую тенденцию: ресурсоснабжающие организации всё чаще обращаются в арбитражные суды с требованиями о привлечении руководителей УО к субсидиарной ответственности.
Речь идёт о применении механизма субсидиарной ответственности – когда физическое лицо (директор, учредитель) несёт ответственность по обязательствам компании, если его действия (или бездействие) привели к её неплатёжеспособности.
1. Банкротство юридического лица не освобождает от ответственности.
2. Смена руководства или состава учредителей – не является основанием для прекращения претензий. Каждый из них несёт ответственность за свой период управления.
3. Ссылка на решения общего собрания собственников – не снимает персональную юридическую ответственность.
Пример из практики:
В одном из дел в Саратовской области суд взыскал с бывшего директора УО более 4 млн рублей – именно столько компания задолжала поставщику тепла. При этом сама УО была ликвидирована в рамках банкротства. Суд установил, что руководитель знал о критическом финансовом состоянии организации, но не предпринял мер – ни реструктуризации, ни своевременного обращения в арбитраж. Личный автомобиль руководителя был арестован в счёт погашения долга.
По словам юрисконсульта Союза управляющих организаций Саратовской области Татьяны Тимаковой, «суды рассматривают не только умышленные действия, но и так называемые «неразумные решения» – отсутствие должной осмотрительности, неполную проверку контрагентов, игнорирование рисков».
!Опасность:
- умышленное неисполнение обязательств общества,
-неуплата предусмотренных законодательством платежей, налогов и сборов,
-повлекшее убытки для юридического лица, в том числе штрафы и пени.
Тенденция подчёркивает: формальный статус юридического лица больше не гарантирует «ограниченной» ответственности — если действия руководства сочтут неосторожными или недобросовестными.
