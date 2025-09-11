11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
18:00 | 10 сентября
В Саратове Общество «Знание» и Общероссийский Профсоюз образования усилят просветительскую деятельность
17:09 | 10 сентября
В Петровске дан старт грантовому историко-патриотическому проекту «По следам предков»
17:00 | 10 сентября
Молодежь Саратова осудила действия иноагентов, которые навязывают антигосударственную точку зрения простым людям
15:53 | 10 сентября
Магия театра возвращается: стартовал новый сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
15:30 | 10 сентября
Активист студотряда: молодёжь не запугать!
14:02 | 10 сентября
Даниил Чмутов – обладатель золота Всероссийских соревнований
13:30 | 10 сентября
В Саратов прибыли участники конкурса виолончелистов из Китая
12:30 | 10 сентября
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома

Новости ЖКХ / Новости
Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома


В Саратовской области до 150 тысяч рублей увеличен размер компенсации расходов, связанных с газификацией жилого дома. Сегодня на заседании Саратовской областной Думы приняты поправки в областной закон «О предоставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов».

«По предложению губернатора Романа Викторовича Бусаргина в целях усиления социальной защиты жителей региона, имеющих право на получение этой меры поддержки, размер компенсации части расходов, связанных с газификацией индивидуального жилого дома, планируется увеличить до 150 тысяч рублей. Расходы на реализацию законопроекта будут осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 2025 год министерству труда и социальной защиты Саратовской области», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, представляя законодательную инициативу.

Напомним, до этого единовременная выплата на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилого дома, составляла 100 тысяч рублей, таким образом выплата увеличилась в 1,5 раза.

Право на ее получение имеют 12 категорий граждан, в том числе участники специальной военной операции, члены их семей, многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода.