Льготники смогут компенсировать 150 тысяч рублей за газификацию жилого дома

В Саратовской области до 150 тысяч рублей увеличен размер компенсации расходов, связанных с газификацией жилого дома. Сегодня на заседании Саратовской областной Думы приняты поправки в областной закон «О предоставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов».«По предложению губернатора Романа Викторовича Бусаргина в целях усиления социальной защиты жителей региона, имеющих право на получение этой меры поддержки, размер компенсации части расходов, связанных с газификацией индивидуального жилого дома, планируется увеличить до 150 тысяч рублей. Расходы на реализацию законопроекта будут осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 2025 год министерству труда и социальной защиты Саратовской области», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, представляя законодательную инициативу.Напомним, до этого единовременная выплата на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилого дома, составляла 100 тысяч рублей, таким образом выплата увеличилась в 1,5 раза.Право на ее получение имеют 12 категорий граждан, в том числе участники специальной военной операции, члены их семей, многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода.