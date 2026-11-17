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Фото: Фонд развития промышленности

В Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Лауреатом специальной премии от федерального Фонда развития промышленности стал сотрудник саратовского предприятия.«Мастером развития промышленности» признан инженер Балаковской АЭС, победитель компетенции «Промышленная автоматика» Максим Яворницкий. Он получил сертификат от Фонда на 2 млн рублей.В финале участвовали свыше 1 000 конкурсантов и экспертов из России и еще 23 стран. Соревнования прошли по 51 компетенции – от сварочных технологий и инженерного проектирования до искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем.Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» организован Агентством развития профессионального мастерства при поддержке Минпромторга России, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив и Агентства по технологическому развитию.Чемпионат направлен на развитие кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей, подготовку и повышение квалификации специалистов для решения актуальных производственных задач, освоения российского оборудования и укрепления технологического суверенитета страны.