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В экспозицию вошли археологические предметы из собраний музея и материалы, предоставленные специалистами, участвующими в изучении Алексеевского городища. Выставка знакомит посетителей с предметами материальной культуры разных исторических периодов.Среди экспонатов — каменные топоры и песты, орудия из камня и кремня, костяное шило, пряслица и фрагменты бронзового браслета. Эти находки позволяют представить занятия древнего населения, особенности хозяйственной деятельности, обработки материалов и изготовления бытовых предметов.Значительную часть выставки составляет керамика — фрагменты сосудов различных форм и назначения. Особенности формы сосудов, оформления венчиков, орнамента и технологий изготовления отражают культурные традиции населения и помогают археологам датировать находки. Каждый предмет — свидетельство определённого времени и часть большой исторической картины, которую учёные восстанавливают по материальным следам прошлого.Выставка подготовлена Саратовским областным музеем краеведения совместно с Институтом истории и международных отношений, а также музеем археологии и культурного наследия Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.