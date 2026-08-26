Саратовские студенты и школьники имеют право на льготный проезд в электричках  

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В преддверии нового учебного года через автоматизированную систему мониторинга обращений жителей региона в социальных сетях «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в министерство труда и социальной защиты области поступают вопросы, касающиеся льготного проезда обучающихся.В частности, многих интересует вопрос о льготном проезде на пригородном железнодорожном транспорте.Напоминаем, в Саратовской области право на льготный проезд в электричках предоставляется студентам вузов, обучающимся по очной форме обучения, ссузов и школьникам в течение учебного года – с 1 сентября по 15 июня. Скидка составляет 50% от стоимости поездки.Обязательным условием является наличие льготной транспортной карты или банковской карты, к которой привязана льгота, а также льготного документа. В качестве льготных документов выступают справка из образовательных организаций или студенческий билет, подтверждающие факт обучения.Обращаем внимание, что льготная транспортная карта оформляется единожды и выдается сразу в день обращения после занесения сведений, подтверждающих право на льготу, для студентов вузов – это паспорт, СНИЛС и действующий студенческий билет, для студентов ссузов и школьников – паспорт (при его наличии), СНИЛС и справка из школы или колледжа.Студентам вузов, поступившим на первый курс, необходимо получить льготную транспортную карту лично. Получить ее можно как по месту жительства, так и по месту нахождения образовательной организации. Информация об адресах выдачи льготных транспортных карт размещена на сайте оператора системы: https://saratovtk.ru.При этом право на льготный проезд студентам предоставляется на период обучения, который необходимо подтверждать ежегодно. Для упрощения этого процесса министерством труда и социальной защиты заключены соглашения с вузами, в соответствии с которыми ежегодно предоставляются списки студентов, перешедших на новый курс. Таким образом, продолжая обучение, лично подтверждать право на льготный проезд не нужно.Льготную транспортную карту на сентябрь можно пополнить до 14 сентября включительно.Если у вас есть вопросы, касающиеся льготного проезда, их можно задать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09 (доб. 5).