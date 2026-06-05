Общественные организации проведут патриотические мероприятия ко Дню России и 85-летию начала Великой Отечественной войны

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В Правительстве области под председательством вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора области Михаила Исаева состоялось совещание с представителями патриотических, ветеранских и молодежных организаций региона. Главной темой встречи стало обсуждение планируемых мероприятий, приуроченных к главному государственному празднику - Дню России и 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.Председатель Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Овсянников подчеркнул важность объединения усилий власти и общества для проведения мероприятий на высоком уровне с полноценным информационным сопровождением. Он сообщил, что ветеранская организация ко Дню памяти и скорби готовит масштабный реквием-концерт, который пройдет на базе одного из военных училищ Саратова. Большое внимание ветеранская организация уделяет просветительской работе с молодежью, которая проводится на постоянной основе.Региональное отделение «Молодой Гвардии» запланировало ко Дню России патриотическую акцию на территории Парка Победы. Совместно с молодежными общественными организациями и студенческим сообществом региона «молодогвардейцы» развернут 100-метровый флаг Российской Федерации на улице Дружбы народов в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области».Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в преддверии Дня России проведут традиционную раздачу лент-триколоров, а накануне Дня памяти и скорби поддержат Всероссийские акции «Свеча Памяти» и «Огненная картина».Областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» анонсировало проведение на площадке Парка Победы в Саратове военно-патриотического форума, посвященного годовщине Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Комплекс мероприятий также готовится ко Дню ветеранов боевых действий, который ежегодно официально отмечается в регионе 1 июля. В его рамках, в частности, запланировано торжественное вручение памятных знаков семьям участников боевых действий.В июне общественными организациями также запланировано проведение тематических концертов, работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны, а также серии акций, направленных на защиту исторической правды, патриотическое воспитание и профилактику экстремизма и терроризма.Вице-губернатор поблагодарил общественников за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, отметив значимость вклада общественных организаций в деятельность по сохранению исторической памяти. Инициативам общественников со стороны органов власти продолжится оказание необходимой организационной и информационной поддержки.