16 ноября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:46 | 16 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
14:38 | 16 ноября
Активное долголетие: лысогорские пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой
14:36 | 16 ноября
В Покровске прошло памятное мероприятие, посвящённое подвигу казаков при обороне Москвы
11:08 | 16 ноября
11:02 | 16 ноября
Энгельсский район впервые за 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону
17:24 | 15 ноября
13:25 | 15 ноября
Куратор строительства школы на 1100 мест в Саратове рассказала, как идут работы
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о создании ГБУ "Институт развития территорий Саратовской области". Его учредителем выступит региональное министерство строительства и ЖКХ.


О том, чем будет заниматься учреждение в интервью ГТРК "Саратов" рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ - главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова.
По ее словам, новая структура начнет работать с января 2026 года.

"Решение, принятое губернатором - очень важное. С учетом того, что территорий много, которые могут пойти путем реализации комплексного развития. Для этого и было создано это государственное бюджетное учреждение - чтобы взаимодействовать с застройщиком с точки зрения реализации того мастер-плана, и той планировки, которая будет предусмотрена концепцией.

Уже в следующем году начнется набор специалистов для работы в учреждении. Основные задачи, которые будут стоять перед ГБУ - определять границы комплексного развития территории, разрабатывать архитектурно-государственные концепции. Нами сейчас проводится анализ, но прежде чем принять решение о комплексном развитии территории, необходимо как следует разработать мастер-план этой территории.

Необходимо выяснить, что у нас с социальной инфраструктурой, какое наличие уже существующих детских садиков и школ, и какое количество нам нужно будет построить. Посмотреть, что у нас с точки зрения транспортной инфраструктуры, но и немаловажно - это просчитать финансово-экономическую модель этой территории", - поделилась Анастасия Пузанова.