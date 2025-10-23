23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов

Новости
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов


Делегация из 21 студента, представлявшая 8 учебных заведений региона, приняла участие XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов, который проходил в Казани с 16 по 19 октября.

Представители региона получили награды:
Сергей Кулик награжден Почетным знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах».
Владиславу Закрою вручена Благодарность от командира ПФО студенческих отрядов.

XV Слёт ПФО российских студенческих отрядов прошёл в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»,
инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.