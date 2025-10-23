Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Делегация из 21 студента, представлявшая 8 учебных заведений региона, приняла участие XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов, который проходил в Казани с 16 по 19 октября.
Представители региона получили награды:
Сергей Кулик награжден Почетным знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах».
Владиславу Закрою вручена Благодарность от командира ПФО студенческих отрядов.
XV Слёт ПФО российских студенческих отрядов прошёл в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»,
инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.