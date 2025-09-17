17 сентября 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 17 сентября
В Саратовской области почти в два раза снизилось время поиска работы
16:00 | 17 сентября
Врачи Саратовской городской клинической больницы скорой помощи успешно выполнили сложнейшую операцию
14:30 | 17 сентября
В Саратовской прошел Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
13:00 | 17 сентября
27 районов завершили ремонт дорог по региональной программе этого года
12:12 | 17 сентября
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову
12:12 | 17 сентября
11:10 | 17 сентября
За строительство школы проголосовали уже 22 тысячи саратовцев!
11:10 | 17 сентября
11:04 | 17 сентября
Участник спецоперации: «Увеличение материальной поддержки саратовских бойцов поднимает их боевой дух»
11:00 | 17 сентября
От малька до прилавка: в Марксе запустили полный цикл производства форели
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову

Новости / Культура
«Саратовские страдания» посвятили Олегу Табакову


- Одной из центральных тем «Саратовских страданий» станет юбилей выдающегося артиста и уроженца Саратова Олега Павловича Табакова. Его наследие продолжает вдохновлять и воспитывать, учит верить в силу таланта и преданность своему делу. Мы помним, что Табаков был первым президентом фестиваля «Саратовские страдания», он посещал открытия, принимал участие в мероприятиях и общался с участниками и зрителями. Директор фестиваля Татьяна Викторовна Зорина представит новую книгу «Саратов: счастливые дни Олега Табакова», в которой рассказывает о своем знакомстве и особых связях актера с Саратовом. Презентация книги пройдет в рамках Саратовского фестиваля, - рассказала на пресс-конференции министр культуры области Наталия Щелканова.

Документальное кино является социально значимым жанром, поэтому "Саратовские страдания" освещают судьбы современных героев. Накануне открытия фестиваля в партнерстве с Мультимедиа Арт Музеем из Москвы и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева организована выставка, посвященная военным фотографам, которые запечатлели события Великой Отечественной войны.

- Язык кино интернационален. В этом году на фестиваль прислали около 3000 из 134 стран мира. Всего в конкурсные программы были отобраны 77 фильмов. Зрителей фестиваля ждёт 4 конкурсные программы. Уверена, что многие из фильмов, представленных на «Саратовских страданиях», получат высокую оценку от экспертов, - отметила директор кинофестиваля Татьяна Зорина.