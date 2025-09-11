11 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
18:17 | 11 сентября
Омбудсмен обратилась в полицию из-за нападения на сторонника строительства школы
17:00 | 11 сентября
Участник спецоперации отметил заботу властей региона о бойцах и их семьях
16:15 | 11 сентября
Общественник отметил потребность жителей Молодежного в строительстве новой школы
14:00 | 11 сентября
Общественница оценила поддержку многодетных семей по оплате обучения детей в колледжах и техникумах
12:30 | 11 сентября
Саратовские спортсмены - в четверке лучших на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 11 сентября
Саратовские контрактники положительно оценивают увеличение региональной выплаты
10:00 | 11 сентября
Саратовская делегация — участники финала Всероссийского конкурса «Родная игрушка»
09:10 | 11 сентября
В Саратове началась установка новых дорожных знаков по макетам школьников
18:38 | 10 сентября
Финальные матчи турнира памяти Юрия Лужкова прошли в Москве
18:13 | 10 сентября
Роман Грибов осудил нападение на молодых людей в парке Ленинского района
Общественник отметил потребность жителей Молодежного в строительстве новой школы

Участок для строительства новой школы в Ленинском районе выбран с учетом потребности жителей. Об этом заявил представитель Общественной палаты Саратовской области Александр Дубинин. Как отметил общественник, сквер «Территория детства» - единственное возможное место для возведения образовательного учреждения в микрорайоне Молодежный.



- Строительство новой школы в Ленинском районе Саратова является важным шагом навстречу пожеланиям родителей и местных жителей, столкнувшихся с проблемой двухсменного обучения. Решение властей соответствует ожиданиям населения и направлено на улучшение качества образования для будущих поколений. Возведение современного образовательного учреждения на 1100 мест с обширным спортивным комплексом обеспечит комфортные условия для учебы и занятий спортом не только школьников, но и жителей всего микрорайона.

Участок под строительство школы выбран обоснованно, с учетом потребностей жителей и отсутствия альтернативных вариантов, соответствующих современным стандартам.

Несмотря на попытки манипуляции общественным мнением со стороны отдельных коммерчески ориентированных групп, региональная власть сохраняет свою позицию и твердо привержена выполнению принятых обязательств перед жителями района. Будущие изменения в сквере «Территория детства» сделают его удобным и привлекательным местом отдыха для семей с детьми.