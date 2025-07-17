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Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
18:00 | 17 июля
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
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Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»

Новости
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»


Руководитель саратовского Штаба оказания помощи военнослужащим и членам их семей #МЫВМЕСТЕ Андрей Одинцов высоко оценил региональную кадровую программу «Наши герои».

Волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои», который поможет бойцам пройти адаптацию.

«Инициатива губернатора Романа Викторовича Бусаргина по внедрению системы наставничества в рамках программы «Наши герои» - это своевременный и важный шаг. Опытные наставники помогут бойцам изнутри изучить специфику работы организации или органа власти, поделятся своими знаниями и пройдут путь адаптации к мирной жизни вместе с нашими ветеранами СВО», - подчеркнул волонтер.

«Сочетание качественного образования с персональным наставничеством даст нашим героям новую профессиональную идентичность и уверенность в завтрашнем дне», - добавил Андрей Одинцов.

Напомним, проект «Наши герои» был разработан по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом «Время героев», созданным по поручению Президента России Владимира Путина.

В финальный этап регионального проекта зачислены 50 участников и ветеранов специальной военной операции. Еще 20 человек - действующие военнослужащие. Они внесены в резерв программы и смогут приступить к обучению после выполнения боевых задач.