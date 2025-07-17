Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»

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Руководитель саратовского Штаба оказания помощи военнослужащим и членам их семей #МЫВМЕСТЕ Андрей Одинцов высоко оценил региональную кадровую программу «Наши герои».Волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои», который поможет бойцам пройти адаптацию.«Инициатива губернатора Романа Викторовича Бусаргина по внедрению системы наставничества в рамках программы «Наши герои» - это своевременный и важный шаг. Опытные наставники помогут бойцам изнутри изучить специфику работы организации или органа власти, поделятся своими знаниями и пройдут путь адаптации к мирной жизни вместе с нашими ветеранами СВО», - подчеркнул волонтер.«Сочетание качественного образования с персональным наставничеством даст нашим героям новую профессиональную идентичность и уверенность в завтрашнем дне», - добавил Андрей Одинцов.Напомним, проект «Наши герои» был разработан по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом «Время героев», созданным по поручению Президента России Владимира Путина.В финальный этап регионального проекта зачислены 50 участников и ветеранов специальной военной операции. Еще 20 человек - действующие военнослужащие. Они внесены в резерв программы и смогут приступить к обучению после выполнения боевых задач.