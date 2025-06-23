Ушёл из жизни декан механико-математического факультета СГУ А.М. Захаров

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22 июня 2025 года после тяжёлой болезни не стало декана механико-математического факультета Андрея Михайловича Захарова.В 1988 году он окончил механико-математический факультет СГУ по специальности «Прикладная математика». В мае 1993 года защитил диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук в Диссертационном совете при Саратовском университете. Работал в Саратовском государственном педагогическом институте имени К.А. Федина, Педагогическом институте СГУ, затем на мехмате СГУ. С 2003 года является деканом механико-математического факультета.В 2009 году А.М. Захарову было присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».А.М. Захаров является членом совета ФУМО по математике и механике, УМО по прикладной математике и информационным технологиям, УМО по прикладной информатике. Современные образовательные программы и учебные планы для студентов-математиков и механиков страны сделаны при непосредственном участии декана саратовского мехмата.Многие годы А.М. Захаров руководил жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, возглавлял муниципальную научно-практическую конференцию для обучающихся «Вектор успеха», председательствовал на научно-исследовательской конференции школьников «Открытие».По инициативе и при участии А.М. Захарова механико-математический факультет много работает с учителями математики Саратовской области. Это и курсы повышения квалификации, и методические сборы, посвящённые обсуждению сложных разделов школьного курса математики, и научно-практические учительские конференции.При участии А.М. Захарова была открыта одна из первых в стране базовых кафедр в Лицее математики и информатики Саратова, где многие учёные факультета читают лекции и ведут занятия со школьниками.Андрей Михайлович, человек высокого интеллекта, неистощимого юмора, риторического изящества, запомнился студентам по лекциям и практическим занятиям.Очень существенным для Андрея Михайловича было внеаудиторное общение со студентами и коллегами. Многим памятны остроумные выступления мехматовского декана на первоапрельских факультетских праздниках. Андрей Михайлович поражал всех своей выдержкой, аристократическими манерами, обаянием яркой личности.Андрей Михайлович умел любить и умел дружить. Он создал прекрасную семью, воспитал дочь, очень любил внука. Его жизнь – пример служения родному факультету и Саратовскому университету.Память об этом замечательном и светлом человеке останется в университете на долгие годы.Друзья, коллеги, студенты Андрея Михайловича выражают соболезнование семье и близким.Гражданская панихида пройдёт в 3 корпусе СГУ, в БФА, в 13.00 24 июня 2025 года.