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Саратовские школьники представили регион на международном форуме в Геленджике

Новости
Саратовские школьники представили регион на международном форуме в Геленджике




На IX Международном профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации", проходившем в Геленджике, с успехом выступила делегация из Саратовской области. Заместитель председателя Координационного совета движения "Юный друг полиции" Елена Лукьянова представила доклад о наставничестве как эффективной форме патриотического воспитания.

Особый интерес участников вызвало выступление творческого коллектива "На волжских рубежах", состоящего из активистов движения. Школьники представили часовую концертную программу "Птица счастья", продемонстрировав не только вокальные данные, но и успехи патриотического воспитания.

Для подростков из Саратовской области эта поездка стала к тому же ярким увлекательным событием, подарившими и массу положительных эмоций, и возможность познакомиться с интересными людьми, с которых можно и нужно брать пример.

В рамках визита делегация провела рабочие встречи с сотрудниками Отдела МВД России по Геленджику, где стороны обсудили лучшие практики работы с молодёжью.