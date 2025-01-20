20 ЯНВАРЯ 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
09:58 | 20 января
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка
13:55 | 19 января
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка
21:00 | 18 января
Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы
17:35 | 17 января
Рост числа избирателей в области объяснили развитием промышленности
15:00 | 17 января
В Саратовской области адаптируют квартиры ветеранов СВО с инвалидностью
14:11 | 17 января
Главный корпус СГТУ признан объектом культурного наследия регионального значения
10:24 | 17 января
В четырех районах области продолжают работу пункты проката технических средств для ухода за детьми
10:23 | 17 января
Более 7 тысяч предпринимателей получили поддержку Центра «Мой бизнес» в 2024 году
13:38 | 16 января
Школьники накормили саратовских спасателей
12:29 | 16 января
Юные казачата побывали на экскурсии в Региональном центре
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка

Новости
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка


В Саратовской области продолжаются встречи участников и ветеранов СВО со школьниками. Вчера, 18 января, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин провел урок Мужества для учеников школы саратовского села Александровка. Патриотическое мероприятие прошло при содействии областного филиала фонда «Защитники Отечества».

Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка

На встречу с ветераном пришли ученики с 4-го по 11-й классы. Дмитрий рассказал ребятам о своей карьере военного и о том, как весной 2022 года он отправился на фронт добровольцем.

Ветеран СВО рассказал об особенностях жизни военного, поделился историями из своей военной жизни и том, как выполнял поставленные боевые задачи.

Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка

Рассказ Дмитрия вызвал интерес у ребят, которые не только внимательно слушали ветерана, но и задали ему много вопросов.