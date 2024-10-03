В Саратовской области появится служба мониторинга беспилотных воздушных судов

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В подразделение «центр прогнозирования чрезвычайных ситуаций» добавляются специалисты - 10 оперативных дежурных системы оповещения. Они будут работать на двух пунктах управления регионального уровня круглосуточно по сменному графику.В состав ОГУ «Безопасный регион» также будет включена «служба мониторинга беспилотных воздушных судов». В ее обязанность входит мониторинг обстановки при помощи доступных источников, в том числе технических средств и системы «112», а также информирование различных органов и ведомств.Изменения вносятся для повышения эффективности координации всех экстренных служб при обеспечении безопасности в части реагирования на БПЛА.