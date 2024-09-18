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«ВИНИР» участвует в «Кроссе нации»

Новости / Здоровье

В эти выходные по всей России состоится ежегодный «Кросс нации» - масштабное спортивное мероприятие, уже собравшее более 1,5 млн сторонников здорового образа жизни.
«ВИНИР» участвует в «Кроссе нации»

Люди со всех уголков региона соберутся, чтобы испытать себя на дистанциях от 4 до 10 километров и доказать, что быть здоровым - это стильно. В этом году стоматология «ВИНИР» с радостью присоединяется к этому празднику спорта и активности.

«ВИНИР» участвует в «Кроссе нации»

Кроме того, представители «ВИНИР» окажут всестороннюю поддержку участникам этого грандиозного забега. Компания выступает за здоровый образ жизни и заботится о комфорте спортсменов во время мероприятия. На территории забега будет работать специальная палатка "ВИНИР", где все желающие смогут перевести дух, попить прохладной воды и отдохнуть в уютных креслах-мешках.

"Мы рады стать частью такого масштабного события и быть вместе со всеми на этом празднике движения, здоровья и жизни, - говорит исполнительный директор клиники "ВИНИР" Марина Сергеевна Бекшанова. - Наша палатка станет местом отдыха для бегунов, где они смогут восстановить силы".

Но это еще не все. Первых финишировавших ждут приятные сюрпризы - подарки от стоматологии грамотного выбора «ВИНИР». Ведь здоровая счастливая улыбка – символ успеха в любом спортивном состязании!

«ВИНИР» участвует в «Кроссе нации»

Присоединяйтесь к «КРОССУ НАЦИЙ» вместе с «ВИНИР» и станьте частью этого яркого, энергичного события! Ждем Вас в эти выходные на старте забега, чтобы зарядиться позитивом, хорошим настроением и бодростью духа. Вас ждет незабываемая атмосфера праздника спорта, а мы позаботимся о Вашем комфорте и безупречных улыбках. Вперёд, к новым рекордам и достижениям!


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeJi5pv