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В поселке Возрождение завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории

Новости
В поселке Возрождение завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории


В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, окончен капитальный ремонт во врачебной амбулатории п. Возрождение Хвалынского района

Амбулатория обслуживает 2,5 тысячи взрослых и 278 детей. Помощь оказывают участковый терапевт и 5 медицинских сестер. В амбулатории открыт дневной стационар. Помимо этого, осуществляются выездные консультации стоматологов, педиатров, гинекологов и хирургов.

«Ремонт завершен, а это значит, жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая в областной центр или районную больницу. Это и есть цель программы модернизации первичного звена здравоохранения - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства», - прокомментировал главный врач Хвалынской больницы Рустам Бибарсов.