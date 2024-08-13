Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"
10 августа Саратов стал центром спортивных событий благодаря фестивалю "Открытая ВОЛГА", который прошел на новой набережной и объединил более 3500 любителей спорта.
Фестиваль стал настоящим праздником для всех, кто любит активный образ жизни.
Среди ключевых событий мероприятия: фестиваль уличной культуры «Над Волгой», соревнования по парусному спорту на Кубок Губернатора, заплыв на открытой воде «Покорители Волги», и множество других спортивных активностей.
Стоматологическая клиника «Винир» поддерживает фестиваль "Открытая ВОЛГА" уже не первый год: стритбол, фиджитал баскетбол, заплыв через Волгу на открытой воде.
«Мы верим в важность продвижения здорового образа жизни и активного спорта, поэтому принимаем участие в этом событии. Это дает нам возможность взаимодействовать с местным сообществом и популяризировать спорт и культуру, заботу о собственном здоровье среди молодежи нашего региона", - отметила исполнительный директор стоматологии грамотного выбора "Винир" Марина Сергеевна Бекшанова.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
еrid: 2SDnjdn19CN
Фестиваль стал настоящим праздником для всех, кто любит активный образ жизни.
Среди ключевых событий мероприятия: фестиваль уличной культуры «Над Волгой», соревнования по парусному спорту на Кубок Губернатора, заплыв на открытой воде «Покорители Волги», и множество других спортивных активностей.
Стоматологическая клиника «Винир» поддерживает фестиваль "Открытая ВОЛГА" уже не первый год: стритбол, фиджитал баскетбол, заплыв через Волгу на открытой воде.
«Мы верим в важность продвижения здорового образа жизни и активного спорта, поэтому принимаем участие в этом событии. Это дает нам возможность взаимодействовать с местным сообществом и популяризировать спорт и культуру, заботу о собственном здоровье среди молодежи нашего региона", - отметила исполнительный директор стоматологии грамотного выбора "Винир" Марина Сергеевна Бекшанова.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
еrid: 2SDnjdn19CN