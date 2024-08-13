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Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"

Новости / Здоровье / Главное в спорте
10 августа Саратов стал центром спортивных событий благодаря фестивалю "Открытая ВОЛГА", который прошел на новой набережной и объединил более 3500 любителей спорта.

Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"

Фестиваль стал настоящим праздником для всех, кто любит активный образ жизни.
Среди ключевых событий мероприятия: фестиваль уличной культуры «Над Волгой», соревнования по парусному спорту на Кубок Губернатора, заплыв на открытой воде «Покорители Волги», и множество других спортивных активностей.

Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"

Стоматологическая клиника «Винир» поддерживает фестиваль "Открытая ВОЛГА" уже не первый год: стритбол, фиджитал баскетбол, заплыв через Волгу на открытой воде.

Стоматологическая клиника "Винир" поддержала фестиваль "Открытая ВОЛГА"

«Мы верим в важность продвижения здорового образа жизни и активного спорта, поэтому принимаем участие в этом событии. Это дает нам возможность взаимодействовать с местным сообществом и популяризировать спорт и культуру, заботу о собственном здоровье среди молодежи нашего региона", - отметила исполнительный директор стоматологии грамотного выбора "Винир" Марина Сергеевна Бекшанова.


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