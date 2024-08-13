В Энгельсском краеведческом музее для посетителей открыт проект «СВОи на фронте и в тылу едины»

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Экспозиция посвящена событиям специальной военной операции, героям, кто с честью и достоинством выполнял и выполняет свой воинский долг по защите нашей Родины, жителям района, отправляющим гуманитарные грузы в зону боевых действий.На выставке представлены фотографии, личные вещи бойцов, обмундирование, фрагменты снарядов, части БПЛА и многое другое.В прошлом году в музее открыли выставочный проект, рассказывающий о наших земляках – участниках специальной военной операции.В основу экспозиции вошли материалы, предоставленные Советом ветеранов в/ч 40218, Энгельсским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», волонтёрской группы «Быстро и вкусно для Победы». Особое внимание гостей музея привлекают личные вещи военнослужащих, переданные их семьями.Напомним, губернатор Роман Бусаргин поставил задачу открыть во всех районах филиалы музея СВО.