Молодежи помогут начать свое дело

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25 апреля в Балаково пройдет молодежный форум по развитию предпринимательства «Мой бизнес-старт».Мероприятие организовано региональным Центром «Мой бизнес» и Балаковским бизнес-инкубатором при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Участники форума узнают, как начать собственное дело и успешно развивать его. В программу войдут выступления бизнес – экспертов, интерактивный нетворкинг, бизнес-игра «Мегаполис», а также розыгрыш подарков от Центра «Мой бизнес» и партнеров.Площадки форума:-Краудфандинг: как привлечь деньги с помощью коллективного финансирования;-Пошаговый план по выходу на маркетплейсы;-Как продавать легко и в удовольствие;-Первые шаги в бизнесе с центром «Мой бизнес».Регистрация открыта до 24 апреля по ссылке: https://kurl.ru/zzgjV. Количество мест ограничено.Мероприятие пройдет с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Балаково, ул. Чапаева, 140 (Балаковский инженерно-технологический институт).