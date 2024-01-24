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Саратовская школа ТОС выиграла грант в размере около полумиллиона рублей

Новости
Победители первого конкурса Президентских грантов определены на заседании Координационого комитета, прошедшем под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.


Проект «Саратовская школа ТОС», представленный Ассоциацией развития территориального общественного самоуправления нашего региона, вошел в число победителей конкурса, выиграв грант на сумму около полумиллиона рублей.

Проект Ассоциации направлен на формирование эффективного алгоритма действий в вопросах организации деятельности ТОС и развития механизмов участия населения в решении вопросов местного значения.

Всего в Фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов страны. По решению Координационного комитета гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 4, 4 млрд. рублей будут выделены 1 559 некоммерческим организациям.

64 победивших проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут осуществляться на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Ассоциация ТОС Саратовской области - молодая и перспективная некоммерческая организация, объединяющая активных членов ТОСов различных населенных пунктов. В прошлом году по инициативе Ассоциации в Саратовской области впервые прошел конкурс «Лучшая практика работы территориального общественного самоуправления». По поручению Губернатора области Романа Бусаргина средства на реализацию проектов ТОСов, вошедших в число победителей конкурса, были выделены из регионального бюджета. Это хорошая оценка деятельности Ассоциации и стимул развиваться в выбранном направлении», - отметил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.