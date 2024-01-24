Саратовская школа ТОС выиграла грант в размере около полумиллиона рублей

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Проект «Саратовская школа ТОС», представленный Ассоциацией развития территориального общественного самоуправления нашего региона, вошел в число победителей конкурса, выиграв грант на сумму около полумиллиона рублей.Проект Ассоциации направлен на формирование эффективного алгоритма действий в вопросах организации деятельности ТОС и развития механизмов участия населения в решении вопросов местного значения.Всего в Фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов страны. По решению Координационного комитета гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 4, 4 млрд. рублей будут выделены 1 559 некоммерческим организациям.64 победивших проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут осуществляться на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.«Ассоциация ТОС Саратовской области - молодая и перспективная некоммерческая организация, объединяющая активных членов ТОСов различных населенных пунктов. В прошлом году по инициативе Ассоциации в Саратовской области впервые прошел конкурс «Лучшая практика работы территориального общественного самоуправления». По поручению Губернатора области Романа Бусаргина средства на реализацию проектов ТОСов, вошедших в число победителей конкурса, были выделены из регионального бюджета. Это хорошая оценка деятельности Ассоциации и стимул развиваться в выбранном направлении», - отметил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.