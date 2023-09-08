Михаил Торгашин: для борьбы с фальсификатом требуется тщательный контроль качества

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Директор центра Валерий Сараев рассказал о текущей деятельности Центра, новых направлениях работы, а также о выездных мероприятиях специалистов. По его словам, это стало возможно благодаря приобретению передвижных лабораторий и работе по расширению области аккредитации.Михаилу Торгашину продемонстрировали возможности мобильной спецтехники, в частности по проверке зерновых культур, топливораздаточных колонок, агрегатов для сбора нефти и газового конденсата. По словам Валерия Сараева, мобильные поверочные лаборатории снижают затраты предприятий на доставку средств измерений, сокращают время поверки приборов.Также руководители обсудили компетенции центра по исследованию продуктов питания. Михаил Торгашин отметил, что для борьбы с фальсификатом в продовольственной продукции требуется тщательный контроль качества на этапе оптовых сделок с поставщиками. Для этого необходимо объединение усилий всех участников комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области.