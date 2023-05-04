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Агитационных встреч с потенциальными контрактниками станет больше

Новости
При проведении патриотических мероприятий общественники расскажут саратовцам о возможностях контрактной службы
Агитационных встреч с потенциальными контрактниками станет больше

В зале заседаний ученого совета Центра довузовского образования «Медицинский предуниверсарий» СГМУ имени В.И. Разумовского состоялось заседание координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-патриотических объединений области.

Участники заседания рассмотрели вопросы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Отдельное внимание уделили вопросам проведения информационно-разъяснительной работы среди населения области о возможностях прохождения военной службы по контракту, участия саратовских казаков в специальной военной операции.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева рассказала о работе по социальной поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации, и членов их семей. По её словам, сейчас в регионе действует порядка 20 льгот и выплат. К примеру, единовременная выплата в 50 тысяч рублей, оказание бесплатной юридической и психологической помощи, бесплатное питание для детей и т.д. Кроме того, в регионе работает единый центр поддержки семей участников СВО, куда можно обратиться за социальной поддержкой.

«Большая работа по поддержке военнослужащих и членов их семей ведётся на муниципальном уровне. Во всех районах области работают «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации и помощи семьям военнослужащих. Жители районов обращаются за адресной помощью в администрации. Мониторинг обращений ведётся в постоянном режиме, к решению вопросов оперативно подключаются региональные и федеральные ведомства», - дополнила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

Общественники вместе с жителями региона занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. Лидер организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов рассказал о передаче бойцам специального военного оборудования, обмундирования. Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров сообщил о том, что Народный фронт проводит акцию по поддержке жителей, оказывающих гуманитарную помощь участникам СВО.

«Неравнодушные граждане плетут маскировочные сети, шьют одежду и постельное белье для госпиталей. С начала мобилизации организация собрала и передала в зону проведения спецоперации более 120 тонн полезного груза», - отметил Сергей Шаров.

Как рассказал инструктор пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Саратовской области Дмитрий Тронин, в регионе проводятся агитационные встречи с потенциальными контрактниками, доводится информация о перспективах военной службы, социальных гарантиях, получаемых военнослужащими по контракту и членами их семей.

Руководители ветеранских и военно-патриотических организаций области поддержали инициативу проведения информационно-разъяснительной работы по привлечению граждан на военную службу по контракту в рамках своей деятельности при приведении патриотических мероприятий.