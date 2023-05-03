Саратовские врачи рассказали, как сохранить здоровье лёгких

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Ежегодно в первый вторник мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Бронхиальная астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, может возникнуть в любом возрасте. В России распространённость среди взрослого населения колеблется от 2,2 до 5–7 %, у детей около 10 %, примерно у половины больных бронхиальная астма развивается до 10 лет.Хронические неинфекционные заболевания являются причиной 71% всех случаев смерти в мире, из них 15 миллионов — в возрасте от 30 до 69 лет. По данным ВОЗ ежегодно от хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ) умирают 3,9 миллионов.Основными факторами риска развития ХНИЗ являются табакокурение, в том числе и пассивное, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина крови, ожирение, стресс. Существует также множество других факторов риска, способствующих развитию заболеваний органов дыхания: загрязнение воздуха, производственные вредности, инфекции, наследственная предрасположенность.Основной профилактикой ХНИЗ является ведение здорового образа жизни. В первую очередь это исключение или снижение поведенческих факторов риска: отказ от вредных привычек (употреблением табака, злоупотребление алкоголем), нерационального питания, гиподинамии.«Чтобы сохранить лёгкие здоровыми, откажитесь от табака. Прекращение табакокурения приносит ощутимые клинические выгоды: через 2 недели улучшается функция легких; через 9 месяцев уменьшается одышка и кашель; через 12 месяцев в 2 раза снижается риск ИБС; через 5 лет количество инсультов и инфарктов у больных с ХОБЛ сравнивается со здоровой популяцией; через 10 лет риск развития рака легкого у таких пациентов снижается в 2 раза. Эти эффекты возникают при полном отказе от курения», - отмечает Римма Яхина.Отсутствие движения - наиболее значимый предиктор смертности, поэтому рекомендуется внедрять ходьбу и упражнения в повседневную жизнь в качестве постоянной привычки. Увеличение физической активности до 150 мин умеренной или 75 мин интенсивной нагрузки в неделю повышает выживаемость больных с ХОБЛ до 90% и выше.Избыточная масса тела увеличивает риск инвалидности, связанной с ХОБЛ. Для поддержания стабильного веса необходимо сбалансированное питание с минимальным количеством соли и сахара, большой долей овощей и фруктов в сутки, которая поможет повысить уровень серотонина, мобильность и физическую активность.Отказ от злоупотребления алкоголя, вакцинация от пневмонии, гриппа и коронавирусной инфекции помогают избежать развития осложнений ХОБЛ.Успех борьбы с бронхиальной астмой определяется профилактическими мероприятиями на государственном уровне по снижению промышленного загрязнения воздуха, снижению табакокурения, пропаганде здорового образа жизни; внедрению и доступности эффективных методов диагностики и лечения; своевременностью получения качественной медицинской помощи; продолжением научных исследований о причинах возникновения астмы.