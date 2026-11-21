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По ее словам, необходимое финансирование удалось предусмотреть благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который последовательно отстаивает интересы Саратовской области на федеральном уровне и не оставляет без внимания ключевые объекты региона.«На завершение реконструкции Театра оперы и балета в федеральном бюджете на 2027 год предусмотрено 2,3 млрд рублей. Наш театр – культурный символ Саратова и области, один из старейших в Поволжье. Саратовцы относятся к театру с любовью, гордостью и ждут новых премьер», – отметила депутат.Литневская также обратила внимание на то, что из федерального бюджета в регион поступит более 3 млрд рублей на завершение строительства новых школ, детских садов и проведение капитального ремонта. По словам парламентария, это решение означает позитивные перемены для тысяч саратовских семей.Для подготовки будущих специалистов предусмотрено 890,7 млн рублей на капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий. Это позволит обновить общежития и корпуса Вавиловского университета и СГУ, а также пяти колледжей и техникумов в Саратове и районах области. В их числе – Саратовский политехнический колледж, Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса, Энгельсский промышленно-экономический колледж, Губернаторский колледж в Балакове и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства.«Помощь, которую оказывает нашему региону спикер Госдумы Вячеслав Володин, позволяет системно решать вопрос инфраструктуры профессионального и высшего образования», – сказала Литневская.Свыше 5 млрд рублей будет направлено в ближайшие три года в Саратовскую область из федерального бюджета на строительство ФАПов и ремонт поликлиник. Как подчеркнула Юлия Литневская, доступная первичная помощь по месту жительства – один из ключевых приоритетов сферы здравоохранения, которому уделяет особое внимание Председатель Госдумы.