Политолог Иван Бирюлин: «Единая Россия» показала, что является доминирующей политической силой в регионе
Кандидат наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал итоги отчетно-выборной конференции реготделения партии «Единая Россия».
«Прошедшая в минувшие выходные региональная конференция «Единой России» стала значимым событием в общественно-политической жизни региона. Приняты важные решения.
Переизбрание секретарем Романа Бусаргина – доказывает, что в регионе стабильная и устойчивая политическая обстановка. Партия системно развивается и движется вперед.
Партийцы обновили органы управления партией. В региональный политсовет вошли активисты партии, которые наиболее эффективно проявили себя в ходе избирательной кампании.
Большое внимание «Единая Россия» уделяет ветеранам СВО. Их роль в партии постоянно растет.
Конференция и решения, принятые на ней, показывают, что «Единая Россия» продолжает оставаться доминирующей политической силой в регионе», - подчеркнул политолог.
«Прошедшая в минувшие выходные региональная конференция «Единой России» стала значимым событием в общественно-политической жизни региона. Приняты важные решения.
Переизбрание секретарем Романа Бусаргина – доказывает, что в регионе стабильная и устойчивая политическая обстановка. Партия системно развивается и движется вперед.
Партийцы обновили органы управления партией. В региональный политсовет вошли активисты партии, которые наиболее эффективно проявили себя в ходе избирательной кампании.
Большое внимание «Единая Россия» уделяет ветеранам СВО. Их роль в партии постоянно растет.
Конференция и решения, принятые на ней, показывают, что «Единая Россия» продолжает оставаться доминирующей политической силой в регионе», - подчеркнул политолог.