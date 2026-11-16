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Политолог Иван Бирюлин: «Единая Россия» показала, что является доминирующей политической силой в регионе

Главное в политике
Кандидат наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал итоги отчетно-выборной конференции реготделения партии «Единая Россия».


 

«Прошедшая в минувшие выходные региональная конференция «Единой России» стала значимым событием в общественно-политической жизни региона. Приняты важные решения.

Переизбрание секретарем Романа Бусаргина – доказывает, что в регионе стабильная и устойчивая политическая обстановка. Партия системно развивается и движется вперед.

Партийцы обновили органы управления партией. В региональный политсовет вошли активисты партии, которые наиболее эффективно проявили себя в ходе избирательной кампании.

Большое внимание «Единая Россия» уделяет ветеранам СВО. Их роль в партии постоянно растет.

Конференция и решения, принятые на ней, показывают, что «Единая Россия» продолжает оставаться доминирующей политической силой в регионе», - подчеркнул политолог.