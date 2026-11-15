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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Председатель саратовской городской думы Михаил Орлов рассказал об итогах партийной конференции.«Вместе с однопартийцами поддержал кандидатуру Романа Викторовича Бусаргина на должность секретаря регионального отделения «Единой России», - рассказал Михаил Орлов.«Единая Россия» продолжает развиваться. Реализуется множество важных для наших земляков проектов. Последовательно работаем над Народной программой. Это напрямую влияет на улучшение жизни саратовцев. Нельзя не отметить, что ряды однопартийцев заметно прирастают новыми членами и обновляются: появляются новые лица, растет вовлеченность общества. Этот тренд прослеживается и в нашем депутатском корпусе. В новом созыве городской Думы в депутатской группе «Единой России» немало представителей социальной сферы, которым люди искренне доверяют, и вместе мы сможем сделать еще больше. Не сомневаюсь, что под руководством Романа Викторовича эффективная работа регионального отделения партии будет продолжаться и дальше», - отметил Михаил Орлов.