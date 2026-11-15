Закономерное решение

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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сергей Овсянников назвал закономерным решением переизбрание губернатора Романа Викторовича Бусаргина на пост секретаря регионального отделения «Единой России»:«Исполнительная власть и партия работают в результативной связке: наша Народная программа синхронизирована с выполнением госпрограмм и нацпроектов. Эта совместная работа дает ощутимые результаты в ключевых направлениях. Безусловный приоритет - сопровождение участников специальной военной операции и их семей: это и адресная помощь, и содействие в трудоустройстве, и меры поддержки, и вовлечение в проекты «Единой России». В социальной сфере системно укрепляется инфраструктура. Мы последовательно закрываем один из самых острых вопросов региона - переселение граждан из аварийного жилья. Развивается дорожная сеть, обновляются коммунальные системы в районах области. Отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов в образовании, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.Обновление политсовета «Единой России» — важный шаг для усиления работы партии на местах. В новый состав вошли представители разных территорий и сфер. Среди них ветераны боевых действий, учителя, врачи, волонтеры. Это люди, которые знают проблемы своих районов изнутри. Такой баланс опыта и новых подходов позволит партии оставаться максимально чувствительной к запросам людей и оперативно реагировать на актуальные вызовы времени», - сказал Сергей Овсянников, заместитель Председателя Думы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.