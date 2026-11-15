Закономерное решение

15 ноября 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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15:30 | 14 ноября
Общественница Алла Фетисова отметила принципиальную позицию Романа Бусаргина по всесторонней поддержке семей с детьми
13:01 | 14 ноября
Память, которая объединяет: Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает работу по увековечению памяти героев  
11:25 | 14 ноября
Губернатор Роман Бусаргин переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»
11:03 | 14 ноября
В Саратове открылась Конференция регионального отделения «Единой России»
19:00 | 13 ноября
В Саратовской области на базе поликлиник работают 34 школы для больных с сахарным диабетом
17:00 | 13 ноября
Новый модульный ФАП открыт в 37 километрах от районной больницы
15:59 | 13 ноября
В Энгельсе открылась выставка художницы и защитницы Донбасса Галины Журавлевой
15:04 | 13 ноября
В Саратовской области дети-сироты могут получить социальную выплату на покупку жилья
14:15 | 13 ноября
Безопасность на прилавках: в Саратове ветеринары не допустили к продаже более 600 кг некачественной продукции
12:19 | 13 ноября
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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сергей Овсянников назвал закономерным решением переизбрание губернатора Романа Викторовича Бусаргина на пост секретаря регионального отделения «Единой России»:
«Исполнительная власть и партия работают в результативной связке: наша Народная программа синхронизирована с выполнением госпрограмм и нацпроектов. Эта совместная работа дает ощутимые результаты в ключевых направлениях. Безусловный приоритет - сопровождение участников специальной военной операции и их семей: это и адресная помощь, и содействие в трудоустройстве, и меры поддержки, и вовлечение в проекты «Единой России». В социальной сфере системно укрепляется инфраструктура. Мы последовательно закрываем один из самых острых вопросов региона - переселение граждан из аварийного жилья. Развивается дорожная сеть, обновляются коммунальные системы в районах области. Отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов в образовании, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

Обновление политсовета «Единой России» — важный шаг для усиления работы партии на местах. В новый состав вошли представители разных территорий и сфер. Среди них ветераны боевых действий, учителя, врачи, волонтеры. Это люди, которые знают проблемы своих районов изнутри. Такой баланс опыта и новых подходов позволит партии оставаться максимально чувствительной к запросам людей и оперативно реагировать на актуальные вызовы времени», - сказал Сергей Овсянников, заместитель Председателя Думы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.