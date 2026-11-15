Депутаты Госдумы приняли участие в работе региональной конференции «Единой России»

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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня состоялась конференция реготделения партии «Единая Россия».Депутат Государственной Думы Сергей Гладков рассказал об итогах региональной конференции.«В ходе конференции сформированы новые составы руководящих органов регионального отделения. Секретарем реготделения Партии избран Бусаргин Роман Викторович. Также определены делегаты на съезд Партии, который пройдет 5 декабряПо итогам голосования делегатов Конференции вошел в региональный политический совет.Уверен, что решения Конференции, работа руководящих органов регионального отделения и первичных организаций «Единой России» в области будут и далее способствовать основной задаче, поставленной нашим Президентом, - достижению национальных целей развития», - подчеркнул Сергей Гладков.Депутат ГосДумы Антонина Галяшкина отметила, что делегатом на съезд стал ветеран СВО.«Избраны делегаты на XXIV Съезд «Единой России». Среди них - активисты партийной работы, волонтёры, ветеран специальной военной операции Алексей Свилле из Балакова.Обновлён региональный политический совет партии, в который вошли представители местных отделений партии, секретари первичек «Единой России», проявившие себя в работе, ветераны СВО. Желаю однопартийцам успехов в их работе на благо наших жителей», - поделилась Антонина Галяшкина.