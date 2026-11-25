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И.О. министра здравоохранения Саратовской области Виталий Луцет

-Вы правы. По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина к 1 января 2027 года фактическая укомплектованность врачами медицинских учреждений региона должна составить не менее 75%, средними медицинскими работниками — не менее 83%.Для решения поставленной задачи реализуются самые различные меры поддержки, как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных районов. В частности, в рамках Закона Саратовской области медикам из специализированного муниципального жилищного фонда может предоставляться служебное жилье по социальному найму, на уровне муниципалитетов принимаются положения о приватизации служебного жилого помещения по истечении определенного срока работы в медицинской организации на территории района.Решением Собрания депутатов муниципальных районов установлены дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам, например, в Балашовском районе – это предоставление в пользование жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения, освобождение от платы за такое помещение, освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, освобождение от платы за посещение детьми медицинских работников муниципальных учреждений культуры и спорта. Также за счет средств бюджета муниципального района выплачивается единовременная материальная помощь (подъемные), а также имеются другие, весьма весомые льготы, с которыми можно ознакомиться в администрации лечебного учреждения или района.-Вопрос действительно важный! Я бы сказал так: федеральный приказ № 213н уже задал вектор — теперь наша задача выстроить систему так, чтобы школьный медпункт действительно стал надёжным «местом безопасности» для ребёнка. В Саратовской области, как и в других субъектах, уже ведется работа по адаптации нормативной базы к реальной, слаженной работе, которая поможет сделать медпункты действительно полезными.Прорабатывается вопрос кадрового ресурса. Важно, чтобы в медпунктах работали специалисты, которые действительно готовы к расширенным задачам. В приказе появилась должность «медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся» — на неё назначают медсестёр с высшим медицинским образованием.Но хочу отметить, что работа медпункта это межведомственная задача. Учреждения образования обязаны обновить и оснастить помещения. Стандарт оснащения медицинского пункта претерпел изменения, в идеале медпункт должен включать не только кабинет врача, но и процедурный кабинет, также критически важно иметь полноценную укладку для экстренной помощи.При этом, медпункт не должен работать в вакууме. Нужно наладить сотрудничество между администрацией школы (директор, классные руководители), школьным врачом и родителями. Например, заранее информировать родителей о том, как действовать, если у ребёнка обострилось хроническое заболевание и ему нужно принимать препараты в школе. Конечно важный акцент в работе со школьниками - это профилактика.Главная цель — не просто выполнить формальные требования приказа, а создать систему, где школьный медпункт действительно становится тем местом, куда ребёнок может прийти с любой жалобой, где его состояние контролируют, а при необходимости — быстро и грамотно перенаправят к узкому специалисту. Успех будет зависеть от слаженной работы всех звеньев: здравоохранения, образования и семьи.-Вы верно подметили, мы разрабатываем и новые меры поддержки, и новые форматы работы. Одно из значимых событий - создание Регионального кадрового центра здравоохранения Саратовской области, он функционирует на базе Саратовского областного базового медицинского колледжа – результат регионального проекта «Медицинские кадры», который был создан при поддержке губернатора Романа Бусаргина.На специалистов Центра возложено множество важных функций, вот лишь некоторые – анализ рынка труда, уровня зарплат и сведений о вакансиях на платформе «Работа в России». Центр будет взаимодействовать с образовательными организациями и медицинскими учреждениями: оказывать методическую поддержку по формированию штатных расписаний, сопровождать мероприятия по оценке эффективности использования рабочего времени медработников, разрабатывать программы содействия трудоустройству. Это существенное подспорье и для рядовых сотрудников, и для руководителей, и для кадровиков.И нельзя не упомянуть про отдельное направление работы — популяризация профессии медицинского работника в регионе, консультативно-методическое сопровождение управления медперсоналом полного цикла (подбор, адаптация, мотивация), а также формирование системы обратной связи и оценки удовлетворенности персонала.Еще одним из действенных механизмов, способствующих закреплению кадров, является наставничество, которое способствует выпускникам образовательных организаций быстрее влиться в работу и стабильно закрывать вакансии. Внедрение системы наставничества имеет массу плюсов.Яркий пример - Областная клиническая больница, где появился Центр наставничества. Возглавила его клинический фармаколог Татьяна Луцевич.Наставничество в медицине было всегда: молодой врач или медсестра и раньше оказывались под присмотром более опытного коллеги.С 2025 года тема вышла на официальный уровень, а с марта 2026 года утвердили положения и определили перечень специалистов, которым наставник положен по регламенту. Теперь это не только добрая воля заведующего, а чётко прописанная система. У молодых специалистов появляется время, поддержка и человек рядом, который поможет не потеряться в профессии.Таким образом, нельзя выделить какую-то одну, «особенную» меру поддержки, которая сработает на все 100% и станет универсальной, нет, мы говорим о комплексе мероприятий, о синергии действий всех участников процесса, об объединении усилий и лучших практик, уже наработанных или нарабатываемых.Когда все мы: муниципалитеты, региональная власть, министерство, медицинские организации и непосредственно врачи, фельдшеры и медицинские сестры объединим свои усилия, помыслы и действия, не будем к этому подходить формально, вот тогда мы и увидим результат.-Совершенно верно. Благодаря поддержке Романа Бусаргина на 2026 год из областного бюджета выделено 6,2 миллиарда рублей на льготные лекарства – сумма колоссальная. Такой суммы ранее не выделялось никогда. Увеличение финансирования позволило закрыть текущие нужды и кардинально модернизировать систему лекарственного обеспечения.Министерство здравоохранения области активно и системно работает над обеспечением пациентов необходимыми лекарственными препаратами. В ежедневном режиме осуществляется отгрузка лекарственных препаратов в аптечные организации, в том числе по льготным рецептам, зарегистрированным на отсроченное обеспечение. Анализируются остатки и, при необходимости, осуществляется перераспределение лекарственных препаратов из аптечных организаций, проводятся мероприятия по закупке у единственного поставщика, а также, при отсутствии конкретного лекарственного препарата (не состоялся аукцион, назначен препарат, ранее не закупавшийся министерством, остатки препаратов не позволяют обеспечить вновь выявленного пациента) вопрос обеспечения пациента решается в рамках дневного или круглосуточного стационаров, либо путем коррекции лечения.Наряду с регулярными мерами по обеспечению пациентов лекарственными препаратами (мониторинг остатков, перераспределение ресурсов, проведение закупочных процедур, в том числе повторных), министерством реализован дополнительный механизм защиты прав граждан.Теперь льготники могут получить денежную компенсацию при самостоятельном приобретении лекарственных препаратов. Разработано приложение к приказу, устанавливающее порядок компенсации денежных средств, затраченных на лекарственные препараты.Механизм носит заявительный характер: компенсация предоставляется при наличии подтверждающих документов (рецепт, платёжные документы) и в пределах бюджетных ассигнований. Реализация порядка находится на контроле Министерства.Таким образом, система обеспечения выстроена по двум направлениям:недопущение дефицита - через контроль остатков, перераспределение и своевременные закупки.защита имущественных прав граждан - через механизм компенсации при вынужденном самостоятельном приобретении препаратов.Порядок компенсации находится в стадии реализации, информирование медицинских организаций и пациентов организовано, он призван выполнять не только компенсационную, но и профилактическую функцию: он устраняет причину имущественных потерь граждан и снижает риски возникновения гражданско - правовых споров, требующих бюджетных выплат по судебным решениям.Сведения о движении лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания вносятся в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, в автоматическом режиме, и это позволяет обеспечить прозрачность движения льготных препаратов и контроль за их целевым использованием.-В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта продолжительная и активная жизнь, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается всеобъемлющее обновление системы здравоохранения, и дело, безусловно, не ограничивается лишь возведением модульных конструкций, для того, чтобы медицинская помощь стала доступной и жителям не пришлось выезжать в областной центр, год от года обновляется материально-техническая база районных больниц, большим плюсом к этому - региональные проекты, инициированные губернатором Романом Бусаргиным, которые с большим успехом внедряются и пользуются поддержкой среди медиков и пациентов.Как вы заметили, ФАПов мы возводим в этом году беспрецедентное количество, что также увеличивает доступность медицинской помощи жителям сел и удаленных населенных пунктов области, но было бы неверно ограничиться только этим. Доступность также обеспечивается использованием выездных форм работы. Так, по инициативе губернатора Романа Бусаргина и в соответствии с приказом министерства здравоохранения области за каждым муниципальным районом закреплены кураторы из числа главных врачей 15-ти ведущих медицинских организаций Саратовской области.Медицинскими организациями, осуществляющими кураторство, во взаимодействии с районными больницами составляются ежемесячные графики выездов врачебных бригад для оказания консультативной помощи жителям районов. В состав бригад включаются врачи-специалисты по наиболее востребованным профилям медицинской помощи в конкретном муниципальном районе, в том числе такие специалисты, как кардиологи, неврологи, эндокринологи, травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, офтальмологи и др. По результатам осмотров пациенты с выявленной патологией направляются при наличии показаний на стационарное лечение.В медицинских организациях области в эксплуатации находится 30 мобильных комплексов. С целью повышения доступности для населения области выездных форм работы, включая флюорографическое и маммографическое обследование, за медицинскими организациями, имеющими передвижные мобильные комплексы выезжают в закрепленные районы.Информирование населения о графиках выездных приемов врачей-специалистов, в том числе в рамках кураторства, осуществляется путем размещения информации на информационных стендах, в регистратурах, кабинетах приема, на сайтах медорганизаций, а также при оказании помощи на дому, при проведении подворных обходов.Работа подразделений, осуществляющих амбулаторно-поликлиническую помощь, в выходные и праздничные дни осуществляется в режиме «выходного дня»: с 9.00 до 14.00, прием вызов на дом до 13.00. Для удобства работающего населения в выходные дни организовано проведение диспансеризации.В случае неотложных показаний в нерабочее время медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи.И, конечно, нельзя не упомянуть «Цифру» как связку. В каждом населенном пункте стараемся внедрить дистанционные консультации, которые хорошо работают как «страховка»: житель отдалённого села всегда может быть на связи с фельдшером или терапевтом через телемедицинские технологии — уточнить назначения, продлить рецепт, прочитать результаты обследований. Оптимально, когда телемедицина решает 70% медицинских вопросов, а оставшиеся 30% решаются во время очного визита.Важно также наличие канала связи с дежурным фельдшером или Call-центром в рабочие и нерабочие часы, чтобы человек в любое время знал, куда позвонить. Самое главное — обратная связь от людей. Мы спрашиваем самих жителей: когда им удобно, куда они на самом деле едут за помощью.Вот как раз успешное совмещение всех этих факторов позволит жителям отдалённых районов понимать, что система здравоохранения рядом, на связи. Именно ощущение постоянной связи, а не только метраж новых зданий, и есть доступность медицинской помощи.-Это, конечно, продолжение укрепления материально-технической базы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и при поддержке регионального бюджета, региональные проекты, инициированные губернатором Романом Бусаргиным, стали дополнительным стимулом для развития здравоохранения в Саратовской области и полноценно и очень своевременно дополнили модернизацию; цифровизация, развитие цифровых онлайн-сервисов, телемедицины, удаленного мониторинга – все, что делает медицинскую помощь более доступной и удобной для граждан, совершенствование системы льготного лекарственного обеспечение граждан, снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий.По всем направлениям есть существенные заделы, где-то мы уже отмечаем видимые успехи, грамотно выстроенную работу, над чем-то еще предстоит работать.