просмотров: 88

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Оборудование поступило в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.Врачи и пациенты отмечают главные преимущества комплекса, такие как мгновенный результат - снимок появляется на мониторе сразу после исследования, не нужно ждать проявки, а значит, врач быстрее приступает к оценке состояния пациента, четкость изображения - благодаря цифровой обработке изображения получаются максимально детализированными - это помогает не упустить важные нюансы при диагностике, удобство при хранении и обмене данными. Все снимки сохраняются в электронном виде: их легко найти по дате, ФИО пациента или номеру исследования. При необходимости изображение можно оперативно отправить консультанту в другую больницу или загрузить в региональную систему обмена данными.«Кроме того, новое оборудование отличается сниженной лучевой нагрузкой, цифровые детекторы гораздо чувствительнее плёнки, поэтому для качественного снимка достаточно меньшей дозы облучения. Это особенно ценно при обследовании. На комплексе ежегодно выполняют до 4 тыс диагностических процедур, что позволяет своевременно обследовать большое количество пациентов», - рассказала главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».