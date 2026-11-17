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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

В клинико-диагностической лаборатории Калининской районной больницы вот уже третий год работает автоматический биохимический анализатор. Он приобретён по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Аппарат выполняет биохимические анализы крови — те самые исследования, которые назначают при диспансеризации, перед лечением и для контроля хронических заболеваний.«Автоматизация ускоряет процесс: меньше ручных операций — быстрее результат и меньше риск ошибки. Врач получает точные данные, на которые можно опираться при постановке диагноза и назначении лечения. За 10 месяцев этого года на аппарате выполнено почти 115 тысяч исследований, а только за октябрь — более 12 тысяч исследований. Для пациентов это ещё и возможность сдать анализы, не выезжая в областной центр», - рассказала и.о. главного врача Ирина Обыденнова.Решением Президента России Владимира Путина действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».