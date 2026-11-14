Анализатор нового поколения обеспечивает высокую производительность

просмотров: 86

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Оборудование было поставлено в Пугачёвскую районную больницу в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Анализатор обеспечивает высокую производительность – до 240 фотометрических тестов в час—и рассчитан на длительную и безотказную работу, а компактные габариты прибора позволяют рационально использовать лабораторное пространство.Аппарат проводит автоматизированные рутинные операции, снижающие нагрузку на персонал, определяет количественные показатели химических соединений в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости.«Еще одно преимущество современного оборудования - интеграция с медицинской информационной системой (МИС): результаты исследований автоматически выгружаются в систему, что минимизирует риск ошибок и ускоряет передачу данных лечащему врачу. Пропускная способность прибора - до 30 тыс. исследований в месяц позволяет своевременно обеспечивать лабораторную диагностику для наших пациентов, и это, безусловно, большой плюс», - рассказала главный врач Марина Андриянова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».