14 ноября 2026 СУББОТА
Новости
19:00 | 13 ноября
В Саратовской области на базе поликлиник работают 34 школы для больных с сахарным диабетом
17:00 | 13 ноября
Новый модульный ФАП открыт в 37 километрах от районной больницы
15:59 | 13 ноября
В Энгельсе открылась выставка художницы и защитницы Донбасса Галины Журавлевой
15:04 | 13 ноября
В Саратовской области дети-сироты могут получить социальную выплату на покупку жилья
14:15 | 13 ноября
Безопасность на прилавках: в Саратове ветеринары не допустили к продаже более 600 кг некачественной продукции
12:19 | 13 ноября
Бусаргин увеличил выплаты контрактникам
16:55 | 12 ноября
Компоненты роста
16:00 | 12 ноября
Семь саратовских школьных команд вышли в полуфинал Всероссийской олимпиады по программированию
14:57 | 12 ноября
В Областном доме работников искусств открылась выставка «Под хвалынской звездой»
12:30 | 12 ноября
Вольский драматический театр готовит премьеру спектакля «Три письма»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Анализатор нового поколения обеспечивает высокую производительность

Здоровье

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской областиФото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области


Оборудование было поставлено в Пугачёвскую районную больницу в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Анализатор обеспечивает высокую производительность – до 240 фотометрических тестов в час—и рассчитан на длительную и безотказную работу, а компактные габариты прибора позволяют рационально использовать лабораторное пространство.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской областиФото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Аппарат проводит автоматизированные рутинные операции, снижающие нагрузку на персонал,  определяет количественные показатели химических соединений в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости.

«Еще одно преимущество современного оборудования - интеграция с медицинской информационной системой (МИС): результаты исследований автоматически выгружаются в систему, что минимизирует риск ошибок и ускоряет передачу данных лечащему врачу. Пропускная способность прибора - до 30 тыс. исследований в месяц позволяет своевременно обеспечивать лабораторную диагностику для наших пациентов, и это, безусловно, большой плюс», - рассказала главный врач Марина Андриянова.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской областиФото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».