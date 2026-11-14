Быстрая и комфортная диагностика в Новоузенской поликлинике

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На сегодняшний день компьютерный томограф - самое современное средство визуализации в медицине, ставшее привычным стандартом для любой крупной клиники. Поэтому для районной больницы - это событие огромной важности.С момента начала работы нового оборудования произведено уже более 5, 3 тыс исследований, а за 10 месяцев 2026 года проведено 2,2 тыс исследований, в том числе 178 из них с внутривенным контрастированиемСовременная диагностика стала доступной для жителей Новоузенского и Алгайского районов, она подключена к искусственному интеллекту для оперативной, подробной и детальной расшифровки снимков специалистами саратовских лечебных учреждений.«Современное, высокотехнологичное оборудование, на котором можно быстро пройти диагностические исследования и, которые расшифрует высокопрофессиональный врач областного центра - это уже стало обычным для жителей отдаленных районов. Им не надо ехать в лечебные учреждения Саратова, в рамках реализации программы уделяется особое внимание медучреждениям, расположенным в отдаленных районах, сельской местности и малых городах. Повышается доступность и качество оказания медицинской помощи»,- рассказала главный врач районной больницы Елена Акатова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».